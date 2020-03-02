Во Франции из-за коронавируса закрыт Лувр, отменен книжный салон и ограничены школьные поездки

По данным агентства France-Presse на 2 марта, во Франции зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом. Министерство образования Франции постановило не проводить часть школьных поездок, был отменен книжный салон и полумарафон в Париже, а эксперты экономического сектора подсчитывают потери.

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Министерство образования Франции постановило отменить школьные поездки за границу, а также во французские регионы, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило BFM TV.

В соответствующем документе, опубликованном на сайте министерства, указывается, что следует отменить заграничные путешествия, а также поездки в департаменты Верхняя Савойя и Уаза «до нового распоряжения» министерства. В ведомстве также отметили, что школьники, побывавшие недавно в таких «зонах риска», как север Италии, Китай, Макао или Гонконг, и отправленные на карантин, могут вернуться к занятиям. «Вирус уже на нашей территории, и нет более смысла удерживать в изоляции тех, кто вернулся и зон активного распространения вируса», — говорится в заявлении министерства.

По данным агентства France-Presse на 2 марта, во Франции зафиксировано 130 случаев заражения. В департаменте Уаза власти запретили любые массовые мероприятия в закрытых пространствах. В Париже раньше запланированного завершился сельскохозяйственный салон и отменена книжная выставка.

В воскресенье, 1 марта, сотрудники Лувра отказались открыть музей из-за угрозы коронавируса. Как сообщало агентство France-Presse со ссылкой на профсоюз CGT, 300 человек, которые должны были выйти на работу, приняли это решение почти единогласно, посчитав опасность заражения «реальной». В понедельник один из главных парижских музеев так же закрыт.

Журналисты franceinfo отмечают, что при этом продолжает работать парижский Диснейленд, который ежедневно посещают около 5 тысяч человек. Глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон объяснил этот факт тем, что «мероприятия на открытом пространстве, где люди находятся на расстоянии двух метров друг от друга, не являются проблемой». Тем не менее 1 марта во французской столице был отменен полумарафон.

Страдает от коронавируса и экономический сектор. В эфире BFM TV еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и экс-министр экономики Франции Тьерри Бретон рассказал, что значительный спад наблюдается в туристическом секторе. По его словам, туристический сектор стран ЕС за январь и февраль понес потери в размере около двух миллиардов евро. Частично это связано с тем, что 25 января официальный Пекин отменил организованные туры за границу, чтобы помешать распространению вируса. Напомним, Китай является ключевым источником туристического потока, в 2018 году за границей побывали около 150 миллионов туристов из этой страны. В Европе самым популярным местом назначения является Франция, которую в 2018 году посетили 2,2 миллиона китайских граждан.

Более точно измерить влияние коронавируса на экономическую ситуацию в Евросоюзе можно будет в конце марта, когда предприятия начнут подводить итоги первого триместра.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр признал в понедельник, 2 марта, в эфире телеканала France 2, что распространение коронавируса более негативно скажется на экономическом росте Франции, чем ожидалось. Озвучивать точные цифры Ле Мэр не стал, однако подчеркнул, что министерство готово оказать поддержку предприятиям, пострадавшим наиболее сильно.

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