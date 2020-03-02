Коронавирус: третья смерть во Франции, Макрон отменил все свои поездки

За сутки во Франции зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом Covid-19, один пациент скончался. Такие данные обнародовал Генеральный директор департамента санитарной службы министерства здравоохранения Франции Жером Саломон в ходе брифинга, который прошел в понедельник вечером 2 марта.

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На сегодняшний день во Франции зарегистрирован 191 пациент с диагнозом «коронавирус Covid-19», сказал Жером Саломон. Таким образом, за сутки в стране обнаружен 61 новый случай заболевания.

Согласно данным министерства здравоохранения Франции, в больнице города Компьень (регион О-де-Франс, департамент Уаза) от коронавируса скончалась 89-летняя женщина. Это третий официально зарегистрированный смертельный случай на территории Франции. Диагноз коронавирус Covid-19 был поставлен ей пост-мортем, уточнил Жером Саломон.

В то же время, газета Le Parisien сообщила 2 марта на своем сайте о том, что за последние дни во Франции было зарегистрировано два смертельных случая от эпидемии. При этом газета ссылается на слова мэра города Компьень Филиппа Марини. Тот же мэр подтвердил эту информацию в эфире французского телеканала BFM TV. Согласно Le Parisien, один из умерших пациентов был госпитализирован в Компьене, а затем переведен в больницу города Амьен (департамент Сомма).

В связи с эпидемией коронавируса президент Франции Эмманюэль Макрон отменил все свои поездки, намеченные на эту неделю. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Отмена поездок связана с тем, что президент намерен посвятить больше времени управлению кризисной ситуации, связанной с коронавирусом, уточнили в Елисейском.

Ранее днем Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний в Брюсселе поднял уровень риска эпидемии со «среднего» на «высокий».

В Италии ко 2 марта зарегистрировано 52 летальных исхода от эпидемии коронавируса, за сутки скончалось 18 человек. Общее число заболевших коронавирусом в Италии составляет 2036 человек.

Согласно данным ВОЗ на 2 марта число заболеваний вирусом Covid-19 в мире составило 90160 человек, из них 3079 скончались.

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