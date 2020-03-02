За что 900 тысяч кандидатов будут сражаться на выборах во Франции

Такие шарфики выдадут тем, кому удастся стать мэром одной из 35 тысяч коммун Франции.

Во Франции в понедельник, 2 марта, официально началась муниципальная избирательная кампания. МВД утвердило списки кандидатов, которых на 67-миллионнную Францию оказалось 902 465.Все эти люди надеются избраться либо на пост муниципального советника, либо войти в совет департамента, либо занять кресло мэра, либо стать главой метрополии…Кстати, большинство из этой 900-тысячной «армии» кандидатов будет избрано.

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Правила игры

Выборы пройдут в два тура, 15 и 22 марта, — в основном, по спискам (только в коммунах с населением менее 1000 человек — по мажоритарной системе).

Где-то выборы могут завершиться и в один тур, но для этого победитель должен набрать абсолютное большинство голосов — при условии, что оно составит не менее четверти от списочного состава избирательного округа.

Во второй тур проходят списки, набравшие более 10% голосов. Впрочем, те, кто преодолеет 5-% барьер, могут «слиться» с теми, кто уже прошел во второй тур. На процесс слияния закон отводит 48 часов — с момента завершения голосования в первом туре.

После выборов кресла в органах муниципальной власти займут 500 тысяч человек, а с учетом советников в регионах и департаментах, их число приблизится к 520 тысячам. Эти люди будут избраны на ближайшие 6 лет.

Крохотные стимулы для мэров маленьких городков

Большинством граждан, стремящихся попасть в местную власть, вряд ли движут корыстные мотивы: 80% муниципальных избранников будут работать бесплатно.

Мэры крохотных коммун и небольших городов получают «копейки»: 991 евро «грязными» (без вычета налогов и сборов) — для тех, кто руководит коммуной с населением менее 500 человек, 2139 евро — для мэров коммун с населением от 3,5 до 10 тысяч человек...

В этом году в 106 коммунах Франции муниципальные выборы вообще не пройдут — за неимением кандидатов (на прошлых выборах, в 2014-м, таких коммун было 65).

Местный префект в каждой из таких коммун назначит временную администрацию. Но если в течение 3 месяцев так и не объявится желающих выдвинуться, префект может предложить ликвидацию коммуны и ее присоединение к соседней, — чего прежде по такой причине не случалось, подчеркивает Huffington Post.

Основные «материальные стимулы», как обычно, сосредоточены в больших городах. По данным радио Europe 1, одна лишь зарплата мэра Парижа составляет 8650 евро «грязными», Лиона — 8227, Марселя — 8137…

Впрочем, вероятно, не только зарплата притягивает к борьбе за власть над этими городами амбициозных граждан, окруженных дорогостоящей заботой пиарщиков и прочих электоральных специалистов.

Призрачная надежда для правящей партии

При этом, в большинстве крупных городов кандидаты от правящей партии «Вперед, Республика!», согласно опросам, должны после первого тура оказаться на 3–4 местах.

И почти нигде макроновские кандидаты не смогут одержать итоговой победы, не объединившись перед вторым туром с кем-либо из союзников.

«Нас ждет провал», — предрекает в интервью Le Monde министр, пожелавший остаться неназванным.

В такой ситуации президентской команде остается надеяться на чудо в Париже: завоевание столичной мэрии могло бы стать красивой ширмой, прикрывающей глобальную неудачу.

«В 2001-м, при (премьере-социалисте) Жоспене, левые провалились на муниципальных выборах, но спасли лицо, сохранив за собой Париж», — цитирует газета «одного из приближенных Эмманюэля Макрона».

Но пока победа в Париже кажется почти недосягаемой. Пришедшая на смену оскандалившемуся Бенжамену Гриво госпожа экс-министр здравоохранения Аньес Бюзен хотя и идет гораздо лучше предшественника, имея сейчас рейтинг 18,5% (против 13–14% у Гриво), но пока идет третьей. По данным этого опроса, опубликованного к старту избирательной кампании, даже альянс с другим кандидатом перед вторым туром не поможет госпоже Бюзен выиграть.

Если ситуацию не удастся переломить, тогда правящей партии останется только усиленно подчеркивать, что муниципальные выборы не стоит рассматривать в качестве индикатора популярности президента и правительства.

Сам Эмманюэль Макрон на всякий случай сделал это заранее, еще в январе.

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