Во Франции выпустят миниатюрный электромобиль за 20 евро в месяц. Права на него не нужны

Во Франции 30 марта откроют предварительный заказ на двухместный электромобиль Citroën Ami, представленный на автосалоне в Женеве в 2019 году. Производитель позиционирует его как новаторскую альтернативу велосипеду и электросамокату: благодаря маломощному двигателю и небольшой максимальной скорости (45 км/ч) водить машину можно без прав с 14 лет, а продавать Ami решили в магазинах электроники. Русская служба RFI разобралась, сможет ли «электромобиль для миллениалов», доступный по подписке за 20 евро в месяц, занять свое место на улицах Парижа.

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Проморолики Citroën Ami напоминают скорее рекламу смартфона или самоката, чем автомобиля. Производитель подчеркивает, что заряжать новинку можно от обычной розетки, и противопоставляет ее скейтборду, а не привычным машинам.

«Автомобили, загрязняющие воздух, запрещают в наших городах. Привычные электромобили стоят слишком дорого, и новое поколение требует решений», — говорится в рекламном видео.

В долгосрочную аренду универсальное «решение» можно взять за 20 евро в месяц. Впрочем, первый платеж будет ощутимо выше — 2644 евро. Стоимость автомобиля составит 6900 евро, а купить его можно будет в сетевых супермаркетах бытовой техники FNAC и Darty или онлайн.

Арендовать машину можно будет и на короткое время — одна минута аренды обойдется в 0,26 евро в добавок к стоимости абонемента (10 евро в месяц).

Размеры Citroën Ami еще меньше популярного среди французов миниатюрного Smart Forvo. Длина электромобиля составляет 2,41 метра, ширина — 1,36.

При правильной стоянке небольшие габариты позволят припарковать две машины на одно парковочное место, однако в реальности этого, скорее всего, не случится. Citroën Ami по французскому законодательству считается не автомобилем, а «легким квадроциклом». Из-за этого права на него не нужны, а управлять электромобилем можно с 14 лет. Водители, вероятно, не будут обладать всеми навыками, необходимыми для параллельной парковки на узких французских улицах.

Электромобиль подключается к домашней электросети Citroen Press Kit

«Без шуток, может быть, эта машина — проблеск того, какой будет наша мобильность в будущем», — пишет американское издание Techcrunch. Но хотя концепция и дизайн Citroën Ami действительно напоминают ведущие концепт-кары, часть деталей вызвала у журналистов критику. В машине отсутствует багажник, а окна опускаются лишь наполовину.

Кроме того, двери у машины открываются не вперед, а назад, как у некоторых элитных спорткаров. Однако разогнаться на Citroën Ami не получится — его максимальная скорость не превышает 45 км/ч. Как обещает производитель, на одной зарядке электромобиль сможет проехать 70 километров.

Le Tesla Cybertruck et la Citroën Ami dérangent pour une raison : ces véhicules proposent une idée trop rationnelle pour le marketing du secteur auto https://t.co/k0e0qxsPKP pic.twitter.com/Ys2gHOWXMF — Numerama (@Numerama) February 28, 2020

Будет ли машина пользоваться успехом у французов, пока не ясно. Citroën Ami выходит на растущий и конкурентный рынок электромобилей: из-за проблем с качеством воздуха, роста стоимости топлива и новых запретов на слишком «грязные» дизельные и бензиновые машины этот тип транспорта пользуется все большей популярностью.

По данным исследования, на электричестве выпускают около 2% всех новых автомобилей во Франции. В 2019 году дилерам удалось продать более 70 тысяч электрокаров. Однако их средняя стоимость остается недосягаемой для большинства французских автолюбителей. Одну из самых популярных моделей на рынке — Renault Zoe — можно приобрести за 17 900 евро, однако за аренду аккумулятора придется доплачивать. Стоимость пятидверных автомобилей, работающих без топлива, начинается примерно от 25 тысяч евро.

На фоне остальных автомобилей дешевый Citroën Ami выглядит привлекательно. Но даже при небольшой стоимости полностью заменить привычный автомобиль он не сможет: ездить на медленном электрокаре по трассам нельзя, а вмещает он только двух человек. Как на запас хода повлияет отопление, которое потребуется зимой в любом регионе Франции, Citroën не сообщает, а кондиционер, спасающий во время почти ежегодного пика жары во Франции, в машине и вовсе отсутствует.

В Париже электромобиль, который, по мнению создателей, может прийти на замену самокатов, столкнется с теми же трудностями, что и обычные автомобили. Парковочных мест на улицах города часто не хватает, а стоимость платных подземных паркингов может достигать несколько сотен евро в месяц. Не спасет Ami и от пробок.

Зарядка автомобиля от обычной розетки выглядит привлекательной для жителей французской провинции, которые живут в собственном доме или владеют гаражом. В Париже такую ситуацию представить сложно, и подключать электромобиль придется к одной из 1000 станций подзарядки. Стоимость ежегодного абонемента для нее составляет 120 евро.

Запуск каршеринга с миниатюрными электромобилями также вызвал у французских журналистов дежавю. В 2011 году в Париже уже создали аналогичный сервис Autolib’, однако через семь лет он закрылся из-за убыточности. Причиной «фиаско» СМИ называли недостаточный уровень инфраструктуры и высокую стоимость абонемента. Однако еще до запуска у каршергина с Citroën Ami есть преимущества перед неудачным Autolib’: арендовать машину можно без прав и с 16 лет через приложение.

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