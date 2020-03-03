Из-за коронавируса во Франции резко вырос спрос на макароны, рис и туалетную бумагу

Из-за опасений дефицита на фоне коронавируса французы начали запасаться товарами первой необходимости. С полок магазинов пропадают макароны, рис, растительное масло, туалетная бумага, сообщает BFMTV. При этом сами сети супермаркетов заверяют, что никакого риска дефицита нет.

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За последние дни продажи макарон выросли на 60%, риса и муки — на 20%. Французы запасаются также средствами гигиены. С полок многих супермаркетов пропала туалетная бумага и подгузники. Феномен наблюдается по всей Франции, а не только в регионах, где зафиксированы случаи заражения, отмечают в сети Auchan.

Тем временем в пригороде города Компьень (департамент Уаза), одном из центров заражения, супермаркет Super U зафиксировал 150-процентный рост продаж. В том же департаменте Уаза сервисы Auchan Drive и Сhronodrive отмечают рост продаж от 50 до 100%. «Люди не хотят рисковать и идти в магазины», — отмечают в Auchan.

Представители супермаркетов заверяют, что риска дефицита нет. Однако в Auchan отмечают, что такое «абсолютно иррациональное» поведение потребителей может спровоцировать тот самый дефицит.

Особым спросом пользуются антибактериальные гели для рук. В парижских аптеках и супермаркетах его практически не найти. К тому же на него резко выросла цена. Министр здравоохранения Оливье Веран призвал не завышать цены на гель и заверил, что риска дефицита нет. Один из французских производителей антибактериального геля, группа Batteur, сообщила, что заказы на него утроились.

По последним данным, во Франции выявлен 191 случай коронавируса. Около ста человек с новым вирусам еще находятся в больницах, многие из них изолированы. Состояние нескольких пацентов оценивается как тяжелое. На территории Франции зафиксировано три смерти от последствий вируса Covid-19.

За последние дни пять миллионов хирургических масок из государственного фонда получили региональные управления по здравоохранению, медучреждения и дома престарелых. Еще 10 миллионов масок было выдано аптекам, где их могут получить врачи частной практики. Еще от 15 до 20 миллионов масок будет выдано на этой неделе.

Министерство здравоохранения напоминает, что маски от загрязненного воздуха неэффективны для защиты от вируса. Ведомство отмечает, что маски для специальной защиты (хирургические маски и респираторы фильтрующего типа) предусмотрены в первую очередь для сотрудников медучреждений и больных.

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