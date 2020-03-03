Макрон объявил о реквизиции защитных масок для раздачи их медперсоналу

Туристы в защитных масках у входа в Лувр, 2 матра 2020 года.

«Мы проводим реквизицию всех защитных масок, находящихся на складах и в производстве. Мы раздадим им медперсоналу и людям, зараженным короноварирусом», — написал в своем твиттере во вторник, 4 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон. Ранее стало известно о нехватке масок в аптеках и магазинах.

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Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le Coronavirus. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2020

«Это символическая мера, призванная успокоить население, продемонстрировав, что государство полностью берет на себя ответственность по урегулированию кризиса», — цитирует AFP слова источника в окружении президента.

Решение Макрона немедленно приветствовала глава французских крайне правых Марин Ле Пен. По словам Ле Пен, она была первой, сделавшей предложение о реквизиции медицинских масок в ходе встречи с премьер-министром Эдуаром Филиппом в минувший четверг.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил ранее, во вторник, что за последние дни 10 миллионов масок были выдано аптекам, где их могут получить врачи частной практики. Еще от 15 до 20 миллионов масок будет выдано на этой неделе. Пять миллионов хирургических масок из государственного фонда получили региональные управления по здравоохранению, медучреждения и дома престарелых.

Жертвами коронавируса во Франции стали, по данным Минздрава, четыре человека. Во вторник стало известно о смерти 92-летнего мужчины в департаменте Морбиан в Бретани.

«По данным на вторник, 3 марта, во Франции объявлено о 13 новых случаях коронавируса. Всего заразившихся 204», — говорится в коммюнике ведомства.

Из-за эпидемии Эмманюэль Макрон объявил накануне об отмене всех поездок, намеченных на эту неделю.

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