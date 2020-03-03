Петра Павленского не стали арестовывать по делу о поножовщине

Акционисту Петру Павленскому 3 марта в Париже предъявили обвинения по делу о применении насилия в новогоднюю ночь. По этому делу суд не стал его арестовывать по требованию прокуратуры. Павленского отпустили под судебный надзор (мера, близкая подписке о невыезде), сообщает AFP со ссылкой на его адвоката Ясина Бузру.

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По словам адвоката, суд счел, что нет риска того, что обвиняемый скроется, так как он явился на заседание 3 марта; и нет риска «повторения деяний», потому что Павленский в прошлом не был судим за насилие.

В рамках судебного надзора Павленскому предприсали посещать психиатра. Сам Павленский назвал это «репрессией», пишет AFP, и уже заявил, что консультироваться у врача не будет.

В рамках судебного надзора суд может предписать обвиняемому ряд обязательств или ограничений, в том числе консультации врача. Речь при этом не идет о принудительном лечении в психиатрической больнице. Однако отказ от посещения врача суд может счесть поводом назначить более жесткую меру пресечения в виде ареста.

Дело о поножовщине завели 18 февраля. Пострадавшими по нему проходят трое человек — гости вечеринки. Ранее сообщалось о двух пострадавших. По данным следствия, инцидент произошел на Новый год в квартире подруги знакомого Павленского, адвоката Хуана Бранко в элитном парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре.

По словам нескольких свидетелей, Петр Павленский в ходе драки ранил ножом двух гостей (одного в ногу, другого в лицо), а также ударил кулаком одну из приглашенных. «Павленский вспылил по тривиальному поводу», — говорит адвокат одного из пострадавших. Сообщается также, что в ходе драки Павленскому о голову разбили бутылку шампанского. Он скрылся с места происшествия до приезда полиции. Сам Павленский отрицает применение холодного оружия.

Акционисту, получившему во Франции политическое убежище, вменили насилие с оружием в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее, 18 февраля, Петру Павленскому предъявили обвинения по уголовному делу о публикации интимных видео политика Бенжамена Гриво, из-за чего последний снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа. Акциониста тогда отпустили из-под стражи под судебный надзор. По этому же делу проходит подруга Павленского, француженка Александра де Таддео, которая была получательницей видео. Девушка отрицает свою причастность к их распространению. Ей назначили психологическую экспертизу, чтобы выяснить нет ли у нее «психологических расстройств или нарушений, которые могут повлиять на ее поведение».

В начале 2019 года суд в Париже приговорил Павленского к трем годам заключения, в том числе к двум условно, по делу о поджоге Банка Франции на площади Бастилии в октябре 2017 года. Экс-соратница акциониста Оксана Шалыгина получила по этому делу два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно. В тюрьму они не вернулись, так как отбыли срок в предварительном заключении. В течение пяти лет им запретили ношение оружия.

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