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Четвертый человек умер во Франции от коронавируса

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На территории Франции к 3 марту четыре человека скончались от последствий нового коронавируса
На территории Франции к 3 марту четыре человека скончались от последствий нового коронавируса REUTERS/Charles Platiau
RFI

Во Франции четвертый человек умер от последствий нового коронавируса Covid-19. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в министерстве здравоохранения.

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Сообщается, что скончавшийся — 92-летний мужчина. По данным ведомства, во Франции в общей сложности ко вторнику выявлено 204 случая инфицирования (на 13 больше, чем накануне). 

Ранее от последствий коронавируса на территории Франции умерли 81-летний китайский турист, 60-летний преподаватель и 89-летняя женищина. Последние двое были госпитализированы в департаменте Уаза.

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