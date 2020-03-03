Четвертый человек умер во Франции от коронавируса
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Во Франции четвертый человек умер от последствий нового коронавируса Covid-19. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в министерстве здравоохранения.
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Сообщается, что скончавшийся — 92-летний мужчина. По данным ведомства, во Франции в общей сложности ко вторнику выявлено 204 случая инфицирования (на 13 больше, чем накануне).
Ранее от последствий коронавируса на территории Франции умерли 81-летний китайский турист, 60-летний преподаватель и 89-летняя женищина. Последние двое были госпитализированы в департаменте Уаза.
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