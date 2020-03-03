84% мэров — мужчины: во Франции призвали бороться с «сексизмом в политике»

Политикой во Франции правят мужчины. Исключение — несколько крупных городов, включая Париж. На фото: предвыборные афиши в 7-м округе. По списку действующего мэра Анн Идальго идет Диана Филиппова. Главные конкурентки Идальго — тоже женщины. 03.03.2020

Во Франции 2 марта представили ежегодный доклад «о ситуации с сексизмом» в стране. Доклад подготовлен Высшим советом по равенству между мужчинами и женщинами (HCE). Ведомство, подчиненное премьер-министру, в этом году особое внимание уделило дискриминации, которой подвергаются женщины в политике.

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Итоговый доклад HCE за 2019 год опубликован под заголовком: «Бороться с сексизмом на предприятиях, в СМИ и политике». Перечисляя проблемы, существующие в бизнесе и в СМИ, Высший совет по равенству подчеркивает, что именно политика во Франции «продолжает оставаться главным бастионом сексизма и существует как заповедная зона для мужчин».

«Женщин здесь считают самозванками», «они испытывают патерналистское отношение к себе» и «подвергаются сексистскому и сексуальному насилию», — утверждают докладчики.

«Несмотря на законы о равенстве» (между мужчинами и женщинами), «власть остается, главным образом мужской», подчеркивает HCE: «84% мэров и 92% председателей межмуниципальных образований — мужчины».

При этом, как отмечается на правительственном сайте Vie publique, принятые с 1999 года во Франции «профильные» законы привели к улучшению ситуации лишь в отдельных «областях» политики.

Главным образом улучшения произошли там, где выборы проходят по спискам: так как, согласно новым законам, партии подвергаются штрафам в случае отсутствия «паритета» между кандидатами и кандидатками.

Улучшения больше всего затронули Европарламент (который назван в этом смысле «образцовым»: туда от Франции по итогам последних выборов попали 39 женщин и 40 мужчин), а кроме того — советы регионов и департаментов, а также муниципальные советы в больших и средних коммунах.

Но вот в маленьких коммунах (с населением до 1000 человек) даже до численного паритета еще далеко: среди муниципальных депутатов здесь две трети — мужчины. Нет равенства и в парламенте Франции: в Нацсобрании женщин — около 38,7%, в Сенате — 31,6%.

Но все-таки это совсем не то, что еще двадцать лет назад, до принятия специальных законов, когда в Нацсобрании было 11% женщин, а в Сенате — всего 6%, отмечает портал inegalites.fr.

Впрочем, цель борьбы за гендерное равенство в политике, по мнению HCE, должна состоять не только в достижении численного паритета, но и в том, чтобы женщины и мужчины получали сопоставимый уровень ответственности и власти.

Один из митингов за равенство между мужчинами и женщинами. Париж. 2009 г. AFP/Pascal Pavani

Потому что, как ясно указывают вышеперечисленные цифры (84% мэров и 92% председателей межмуниципальных образований — мужчины) на вершине политической власти почти на всех уровнях почти всегда оказывается «сильный пол».

Самое заметное исключение, как отмечают французские СМИ, пока составляют лишь шесть крупных городов (то есть, с численностью населения более 100 тысяч человек), которыми сейчас руководят женщины: Париж, Лилль, Нант, Ренн, Экс-ан-Прованс, Амьен.

Кроме того, на уровне руководителей управлений и комитетов во властных структурах женщинам чаще всего достаются «второстепенные» направления («по делам семьи и детства», «по социальным вопросам» и т. д.), а «посты с наивысшим уровнем ответственности остаются, главным образом, у мужчин».

В докладе также утверждается, что женщины во французской политике подвергаются дискриминации «на уровне неформального общения». Например, неформальные дискуссии в Национальном собрании устраиваются по принципу «boys club». «А именно во время таких дискуссий часто обсуждаются важнейшие решения», подчеркивает Le Monde.

Все это порождает у многих народных избранниц «глубокое чувство одиночества», — уверяет Высший совет по равенству, ссылаясь на беседы, проведенные с ними при подготовке документа.

В своем докладе HCE предписывает ликвидировать «белые пятна» в законодательстве и распространить требование к соблюдению паритета на все избирательные кампании. Кроме того, рекомендуется создать «правило паритета» для вице-спикеров Сената и Нацсобрания. HCE также предлагает снижать государственные субсидии партиям, которые не соблюдают этот принцип.

Наконец, Высший совет по равенству предписывает «нулевую толерантность» к любым проявлениям сексуального насилия в сфере политики. И предлагает внести в законодательство меры о запрете на избрание для всех, кто был осужден по этим статьям.

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