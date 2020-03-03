Во Франции вручение «Сезара» Роману Полански вызвало вторую волну Metoo
Опубликовано: Отредактировано:
C 29 февраля во Франции набирает силу кампания #JeSuisVictime («Я жертва»). Под этим хэштегом женщины рассказывают о насилии, которому они подверглись. Хэштег появился во франкоязычных соцсетях на следующий день после вручения премии «Сезар» кинорежиссеру Роману Полански, которого несколько женщин обвинили в изнасиловании.
«Я вошла в лифт, он вошел за мной. Я больше ничего не помню. Я осталась на парковке без трусов. Я была ребенком. Он меня уничтожил», — написала одна из пользовательниц в твиттере, сопроводив публикацию детскими фотографиями.
je sui rentrée dans l'ascenseur, il est entré avec moi. je ne me souviens de rien d'autre. je me suis retrouvée sur le parking sans ma culotte. j'étais une enfant. il m'a brisée. #JeSuisVictime pic.twitter.com/k8E0IZpCwF— lois (@deferlantes_) February 29, 2020
На разворачивающуюся кампанию обратили внимание в полиции. «Если твит позволяет вам высказаться, знайте, что вас могут выслушать специально обученные полицейские», — говорится в заявлении МВД, опубликованном в твиттере.
[#JeSuisUneVictime] Si un tweet permet de prendre la parole, sachez que des policiers spécialement formés sont à votre écoute 24h/7j sur https://t.co/eSYY2E8CT2— Police nationale (@PoliceNationale) March 2, 2020
Si vous êtes victime d’une infraction à caractère sexuel ou sexiste, déposez plainte pour #NeRienLaisserPasser. pic.twitter.com/Nq1fzMi9K4
После вручения кинопремии «Сезар» в номинации «лучший режиссер» Роману Полански за фильм «Офицер и шпион» во Франции разгорелась полемика вокруг возможности награждения человека, обвиненного в изнасилованиях.
В момент объявления о присуждении приза Полански, часть присутствовавших демонстративно покинули зал. В их числе были актриса Адель Энель и режиссер фильма «Портрет девушки в огне», в котором она снялась, Селин Сьямма. Адель Энель при этом выкрикивала: «Позор».
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться