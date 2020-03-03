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Во Франции вручение «Сезара» Роману Полански вызвало вторую волну Metoo

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Протесты французских феминисток перед парижским залом Плейель, где в пятницу, 28 февраля, вручали премии французской киноакадемии «Сезар».
Протесты французских феминисток перед парижским залом Плейель, где в пятницу, 28 февраля, вручали премии французской киноакадемии «Сезар». REUTERS/Charles Platiau
RFI

C 29 февраля во Франции набирает силу кампания #JeSuisVictime («Я жертва»). Под этим хэштегом женщины рассказывают о насилии, которому они подверглись. Хэштег появился во франкоязычных соцсетях на следующий день после вручения премии «Сезар» кинорежиссеру Роману Полански, которого несколько женщин обвинили в изнасиловании.

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«Я вошла в лифт, он вошел за мной. Я больше ничего не помню. Я осталась на парковке без трусов. Я была ребенком. Он меня уничтожил», — написала одна из пользовательниц в твиттере, сопроводив публикацию детскими фотографиями.

На разворачивающуюся кампанию обратили внимание в полиции. «Если твит позволяет вам высказаться, знайте, что вас могут выслушать специально обученные полицейские», — говорится в заявлении МВД, опубликованном в твиттере.

После вручения кинопремии «Сезар» в номинации «лучший режиссер» Роману Полански за фильм «Офицер и шпион» во Франции разгорелась полемика вокруг возможности награждения человека, обвиненного в изнасилованиях.

В момент объявления о присуждении приза Полански, часть присутствовавших демонстративно покинули зал. В их числе были актриса Адель Энель и режиссер фильма «Портрет девушки в огне», в котором она снялась, Селин Сьямма. Адель Энель при этом выкрикивала: «Позор».

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