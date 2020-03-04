Вряд ли избежим высшего уровня эпидемии: в Елисейском дворце обсудили коронавирус

В среду, 4 марта, под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона прошло заседание Совета обороны и безопасности, на котором в центре внимания был вопрос борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Итоги заседания обнародовали официальный представитель правительства Сибет Ндиай и министр здравоохранения Оливье Веран, подчеркнувшие, что власти делают «все возможное». Но этого может оказаться недостаточно.

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Хотя Франция и «делает все возможное», чтобы «притормозить» распространение вируса, но на данный момент «представляется маловероятным», что страна избежит «уровня 3» эпидемии, заявила Сибет Ндиай после заседания Совбеза.

«3» — это высший уровень эпидемиологической угрозы.

В ходе заседания Совбеза рассмотрели эффективность принятых ранее мер, и решили, что они пока останутся без изменений, заявила Ндиай.

«Уровень 2» был объявлен во Франции в пятницу, 28 февраля, — из-за обнаружения «очагов» эпидемии в нескольких департаментах. Власти приняли первые ограничительные меры. В частности, как это назвал премьер-министр Эдуар Филипп, были «изолированы кластеры» эпидемии в нескольких департаментах: там отменили занятия в учебных заведениях и запретили любые собрания; кроме того, на всей территории страны были запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек в закрытых помещениях. По инициативе местных властей принимались и другие ограничительные меры — в частности, в Париже решили отменить марафон.

В тот же день, 28-го, министр здравоохранения Оливье Веран обратился к согражданам с рекомендациями. Министр заявил: «Отныне я рекомендую, на период, который еще предстоит определить, избегать рукопожатий», «поцелуев», «мыть руки регулярно и тщательно, использовать одноразовые салфетки и выбрасывать их после первого применения, чихать и кашлять в локтевой сгиб».

Соблюдение гигиены крайне важно для борьбы с распространением эпидемии, напомнил министр. В общественных местах повесили объявления с подобными советами. Кроме того, отдельные работодатели принимают меры по собственной инициативе: например, устанавливают на рабочих местах емкости с антисептическими гелями и т. д.

К слову, как показал опрос, проведенный социологической службой Ifop в конце февраля, только 71% французов «регулярно моют руки после туалета» и только 31% делают это после поездки в общественном транспорте. Кроме того, 24% опрошенных мужчин и 15% опрошенных женщин заявили, что моются не каждый день, но «как минимум два раза в неделю».

По итогам опроса исследователи пришли к выводу о том, что во Франции «некоторые группы населения все еще далеки от стандартов гигиены».

Так что в деле борьбы с распространением вируса не все зависит от мер, принимаемых в правительстве и в Елисейском дворце. Тем более, что и там работают люди.

3 марта Эмманюэль Макрон объявил о реквизиции медицинских масок со всех складов во Франции — для раздачи их медперсоналу.

На следующий день, 4 марта, официальный представитель правительства Сибет Ндиай объявила в эфире France Inter еще и о том, что отныне, согласно распоряжению властей, маски в аптеках доступны только для медперсонала, а для всех остальных — исключительно по рецепту.

Впрочем, как неоднократно подчеркивали медицинские специалисты, маски имеет смысл носить только тем, кто уже заболел.

Вышедший к журналистам после сегодняшнего заседания Совбеза министр здравоохранения Веран подчеркнул, что только от 4 до 5% случаев заражения коронавирусом во Франции «могут привести к госпитализации в отделение интенсивной терапии или в реанимацию», и только «от 1 до 2%» заболевших умирают.

«Во всех случаях» (во Франции от коронавируса умерло 4 человека) это были «люди преклонного возраста» со «слабым здоровьем», — сказал министр. С конца января, когда в стране был зафиксирован первый случай, до сегодняшнего дня, 4 марта, во Франции зарегистрировано 257 заразившихся Covid-19.

Официальный представитель правительства Сибет Ндиай напомнила о том, что гриппом во Франции ежегодно болеют «от 2,5 до 3 млн человек», и около 10 тысяч от него умирают. Она также подчеркнула, что меры по борьбе с распространением Covid-19 будут пересмотрены в случае объявления «третьего уровня» угрозы.

Но даже в случае перехода на «уровень 3» «жизнь в стране не остановится из-за коронавируса», — заверила Ндиай.

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