Лувр, закрытый три дня из-за коронавируса, снова открылся для посетителей

Очередь перед Лувром 1 марта, когда сотрудники отказались открывать музей для посетителей из-за эпидемии коронавируса

Лувр снова открылся для туристов. Главный музей Парижа был закрыт для посетителей с воскресенья, 1 марта. Сотрудники музея отказались выходить на работу, потребовав от руководства объяснить, какие меры были приняты, чтобы защитить сотрудников от угрозы эпидемии коронавируса.

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По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), 300 сотрудников музея практически единогласно приняли решение не выходить на работу. По французским законам, работник имеет право отказаться от исполнения обязанностей в случае «серьезной и неизбежной» опасности жизни или здоровью.

Администрация Лувра организовала собрание, чтобы рассказать смотрителям музея об опасностях коронавируса. «Безопасность персонала и посетителей» является «абсолютным приоритетом», заявили в дирекции Лувра, добавив, без уточнения подробностей, что были приняты необходимые меры безопасности.

Во Франции выявлено уже 212 случаев заражения коронавирусом. Четверо пациентов скончались. Правительство отменило все массовые мероприятия в замкнутых пространствах с более чем пятью тысячами участников. Лувр является самым популярным музеем мира, ежегодно его посещают около 10 млн человек, из которых 75% — это иностранные туристы.

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