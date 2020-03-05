В Париже тысячи студентов вышли на улицы против реформы научных исследований

В Париже в четверг, 5 марта, прошли протесты против реформы системы научных исследований. По данным профсоюзов, на улицы французской столицы вышли 25 тысяч человек. В МВД заявили о 8 600 манифестантах. Противники закона, проект которого сейчас готовит французское правительство, считают, что инициатива властей поставит под угрозу будущее молодых исследователей.

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Протестующие потребовали от правительства увеличить количество долгосрочных контрактов во французских исследовательских институтах и лабораториях, создать новые рабочие места и отказаться от принятия закона о многолетнем планировании научных исследований.

Каким именно будет текст документа, вызывающего недовольство студентов и докторантов, все еще неясно. Правительство, которое объявило о подготовке закона еще в феврале 2019 года, пока не обнародовало его проект. По мнению профсоюзов, власти специально затягивают публикацию, чтобы не допустить массовых студенческих протестов.

Выступая против закона о многолетнем планировании научных исследований, профсоюзы основываются на трех предварительных докладах ноября 2019 года. В них, в частности, предлагается создать новый тип «бессрочных» трудовых соглашений для ученых. Срок действия этих контрактов будет ограничен длительностью конкретного исследования или проекта.

По мнению профсоюзов, закон обострит конкуренцию между исследовательскими центрами и университетами, финансируемыми из бюджета. В трибуне, опубликованной в газете Le Monde, ученые заявили, что новая модель распределения средств, все детали которой пока не разглашаются, помешает проводить научные исследования и приведет к росту бюрократии. Документ, который готовит правительство, протестующие назвали «создающим неравенство» и «дарвиновским».

Сторонники закона, в том числе несколько лауреатов Нобелевской премии, в другой трибуне на страницах Le Monde заявили, что французская наука нуждается в реформе и значительном увеличении финансирования.

«Господин президент, 26 ноября 2019 года вы заявили, что на исследования и развитие ежегодно будет выделяться три процента ВВП страны. Это означает дополнительное финансирование в размере шести миллиардов евро… Хотя мы не знаем, каким будет финальный текст закона, мы поддерживаем его идею», — говорится в тексте.

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