Число заболевших коронавирусом во Франции превысило 370 человек

Во Франции меньше чем за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 92 человека. Как заявили представители министерства здравоохранения Франции в четверг, 5 марта, всего с начала распространения вируса в стране выявили 377 случаев. На фоне растущего риска эпидемии президент страны Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание в Елисейском дворце с участием исследователей и глав исследовательских институтов.

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Число умерших от коронавируса во Франции выросло до шести человек.

За неделю число подтвержденных случаев заражения во Франции выросло в 10 раз. При этом власти заявили, что страна по-прежнему находится во второй стадии эпидемии коронавируса из трех. По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, главной целью правительства сейчас является замедление темпа, с которым коронавирус распространяется по территории страны.

В четверг днем Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце совещание с участием около 30 исследователей. Как подчеркнули представители президента, его основной целью является налаживание сотрудничества между частными и государственными медицинскими учреждениями.

В правительстве Франции в очередной раз подчеркнули, что на данном этапе не рассматривают отмену или перенос муниципальных выборов, которые пройдут 15 и 22 марта. Участвовать в них имеют право более 47 миллионов человек.

Максимальный уровень эпидемии объявят в том случае, если вирус затронет всю территорию Франции и не будет ограничиваться отдельными «цепочками заражений» или кластерами. В этом случае, как пишет газета Le Monde, госпитализировать будут лишь тех больных, чье здоровье вызовет у врачей серьезные опасения. В остальных случаях зараженных отправят домой, потребовав соблюдать ряд рекомендаций.

Ранее официальный представитель правительства Сибет Ндиай выразила опасение, что полномасштабной эпидемии коронавируса во Франции избежать, вероятно, не удастся. Однако и в этом случае «жизнь в стране не остановиться». «Метро будет работать до иного распоряжения, общественный транспорт будет ходить», — заверила Ндиай.

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