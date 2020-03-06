Большинство французов допустили приход крайне правых к власти

56% французов считают, что крайне правая партия «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») может прийти к власти в стране. Об этом в пятницу, 6 марта, говорится в результатах исследования Kantar-One Point.

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Как пишет газета Le Monde, за год процент избирателей, считающих, что «Национальное объединение» может стать главной политической силой Франции, увеличилось на 9%, а за два года — на 16%. При этом в успех движения, возглавляемого Марин Ле Пен, верят 89% членов «Национального объединения». 55% сторонников партии парламентского большинства «Вперед, Республика!» убеждены, что крайне правые не смогут прийти к власти.

О каких именно выборах идет речь, в опросе не уточняется. Как следует из исследования, 54% не хотели бы победы члена партии «Национальное объединение» в борьбе за пост мэра их города.

«Угрозой для демократии» «Национальное объединение» считают чуть более половины опрошенных (51%). В 2019 году такого мнения придерживались на 4% больше.

Как напоминает газета Le Monde, за два года до президентских выборов партия Марин Ле Пен испытывает серьезные финансовые трудности. В России от «Национального объединения» требуют возврат кредита в размере €9 миллионов. Крайне правое движение уже объявило о начале кампании по сбору средств на финансирование своей политической деятельности.

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