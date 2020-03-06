Коронавирус выявили у депутата и работника буфета французского парламента

Депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Райтцер был госпитализирован из-за коронавируса. Состояние депутата «тяжелое», он находится в реанимации. По данным BFMTV, коронавирус также выявили у работника парламентского буфета.

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Как сообщил телеканал BFMTV, 68-летний Райтцер в «тяжелом состоянии» госпитализирован в четверг, 5 марта, в больницу эльзасского города Мюлуза. По данным телеканала, Covid-19 также выявили у работника буфета Национального собрания. Кроме того, по данным AFP, с подозрением на коронавирус госпитализировали сотрудника ресторана нижней палаты парламента.

Жан-Люк Райтцер до сих пор был мало известен широкой публике, несмотря на то, что является депутатом более тридцати лет: многие француские СМИ сегодня вышли со статьями о том, «кто такой депутат Райтцер».

Ранее, 27 февраля, депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин сообщал о встрече с депутатом Райтцером в Париже, в его кабинете в Нацсобрании. Волошин рассказал, что обсуждал с французским коллегой «парламентское измерение нормандского формата».

О продолжительности и обстоятельствах встречи не сообщалось.

Депутат от правой партии «Республиканцы» Жан-Люк Райтцер является членом комиссии по иностранным делам Нацсобрания Франции, а также состоит в «группах дружбы» Франция-Центральная Америка (председатель), Франция-Бахрейн, Франция-Джибути, Франция-Кувейт, Франция-Таиланд, Франция-Турция, Франция-Йемен (вице-президент) и является секретарем «групп дружбы» с Азербайджаном, Эфиопией, Непалом, Оманом, Пакистаном, Тунисом и Кабо-Верде.

Во Франции четверг, 5 марта, принес самое большое число выявленных случаев коронавируса — 138. Общее число заболевших с конца января, когда был выявлен первый случай, составило 423.

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