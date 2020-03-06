Патрик Балкани потерял пост мэра Левалуа-Пере

Префект департамента О-де-Сен Пьер Субеле объявил об отставке мэра Левалуа-Пере Патрика Балкани. Ранее его вместе с супругой признали виновными в уклонении от уплаты налогов. Пара Балкани находилась у власти в городе более 30 лет.

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Как сообщили в префектуре, полицейские лично вручили Патрику и Изабель Балкани постановление об отставке. Семейная пара потеряли свои посты по решению суда: 4 марта апелляционный суд Парижа приговорил их к трем годам лишения свободы и запрету занимать выборные должности на срок 10 лет. Защита Балкани заявила, что не будет обжаловать приговор в Кассационном суде.

Судебное разбирательство по делам, возбужденным в отношении Патрика и Изабель Балкани, еще не закончилось. 22 апреля в Париже апелляционный суд вынесет приговор по обвинению в сокрытии 13 миллионов евро от налоговой службы. Обвинение потребовало приговорить Патрика Балкани к четырем годам тюрьмы, а Изабель Балкани — двум годам лишения свободы.

Патрик Балкани занимал пост мэра города Левалуа-Пере с 1983 по 1995 годы, а после — с 2001 до 2020. Во время последнего срока его супруга Изабель Балкани работала заместителем мэра.

В 1996 году суд уже признавал незаконными действия супругов Балкани. Согласно обвинению, в течение 7 лет они использовали трех муниципальных служащих для уборки своей недвижимости. Тогда Балкани приговорили к 15 месяцам условного заключения.

Подробнее о деле Балкани читайте в материале RFI

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