Три года без «джунглей»: чем живут и за кого голосуют в Кале
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За пределами Франции портовый город Кале на берегу Ла-Манша ассоциируется с многотысячным лагерем мигрантов — «джунглями», в котором, помимо самих мигрантов, побывали журналисты крупнейших мировых СМИ. После сноса «джунглей» в октябре 2016 года мэр Кале от правых «Республиканцев» Наташа Бушар пытается улучшить имидж города, привлечь туристов и обеспечить себе новую победу на муниципальных выборах. Как Кале изменился за три с лишним года без «джунглей»? И действительно ли миграционный кризис — позади?
«Ржавый пояс» Франции
Французский Кале — крупнейший город департамента Па-де-Кале и ближайший к Англии населенный пункт континентальной Европы. Не случайно одним из двигателей его экономики является порт, значимость которого не переставала расти вместе с упадком местной текстильной промышленности. Морской маршрут «Кале — Дувр — Кале» — одна из основных линий, связывающих Францию и Великобританию наряду с тоннелем под Ла-Маншем.
Несмотря на свою транспортную и географическую значимость, Кале — один из самых бедных по уровню доходов городов Франции. Безработица здесь на уровне 13% (примерно на 5% больше, чем в среднем по стране). За чертой бедности — 30% населения (данные от 2016 года).
«Социальные проблемы в Кале намного старее, чем миграционный кризис, начавшийся примерно 15 лет назад. Безработица началась с кризиса производства кружева и других отраслей, которые были структурной основой экономики города и его окрестностей», — отмечает Марк Декан, директор местной ассоциации Habitat Jeunes, помогающей с жильем молодежи и жертвам насилия. Марк Декан при этом отмечает, что в плане освещения Кале в СМИ, миграционная тема явно превалировала над социальной.
Социально-экономическая ситуация Кале характерна для всего французского севера. Департаменты Нор и Па-де-Кале — это своего рода «ржавый пояс» Франции — бывший угольный бассейн с высоким уровнем бедности и безработицы. В эпоху промышленного развития у власти здесь бессменно находились левые. Но с упадком промышленности, в 1980–1990-х, регион «качнулся» вправо, а порой далеко вправо. Кале — наглядный тому пример.
Кресло мэра 12 лет подряд занимает представительница правых «Республиканцев» Наташа Бушар. До нее городом почти четыре десятилетия управляли левые. На фоне миграционного кризиса 2014—2016 годов и после сноса «джунглей» Наташа Бушар со своим жестким подходом упрочила позиции.
Какова расстановка сил перед муниципальными выборами?
В 2020 году действующая мэр Наташа Бушар идет на третий шестилетний срок. По данным соцопроса, она может одержать победу уже в первом туре с 56% (опрос Ifop-Fiducial для газеты La Voix du Nord). Ее правоцентристский список в Кале официально поддержала президентская партия «Вперед, республика!». Наташа Бушар — уроженка города Ланс (департамент Па-де-Кале) из семьи польских и армянских эмигрантов. Свою политическую карьеру она сделала в Кале.
Во втором туре президентских выборов 2017 года лидер французских крайне правых Марин Ле Пен получила в Кале 57% голосов. Но одно дело президентские выборы, а совсем другое — муниципальные. Другой уровень, другие кандидаты, другие приоритеты.
В Кале крайне правое «Национальное объединение» выдвинуло в мэры 30-летнего Марка де Флериана, бывшего военного, уроженца Бретани. Во Франции таких политиков «со стороны» называют «десантированными» (parachuté). Соцопросы прочат ему не больше 12%. Крайне правые пытаются «выехать» в Кале, конечно же, на миграционной теме. Но их позиции на муниципальных выборах не улучшило даже то, что 18-м номером в списке «Национального объединения» выдвинулась старшая сестра Марин Ле Пен Мари-Каролин. В Кале ее тоже никто не знает.
От союза левых сил выдвигается адвокат Виржини Кене, которая тоже теряет электоральные позиции из-за недостатка известности. За левых в Кале тем не менее готовы голосовать вдвое больше горожан, чем за ультраправых — порядка 25%. И те, и другие резко критикуют политику Наташи Бушар, в том числе в отношении мигрантов.
Остались ли в Кале мигранты после сноса «джунглей»?
После сноса «джунглей» в Кале остаются сотни мигрантов, которые мечтают добраться до берегов Британии. В основном это выходцы из Афганистана, Пакистана, Судана, Эритреи, Эфиопии, а в последнее время также иранцы. «Много turn-over (текучки). Люди приезжают, некоторым удается пересечь Ла-Манш, некоторых задерживают, другие уезжают из Кале, потому что жизненные условия тут очень тяжелые. Но в среднем в Кале в последние три года единовременно находятся около 500 мигрантов», — рассказывает вице-президент ассоциации в защиту мигрантов Auberge des migrants Франсуа Генок. В местной префектуре говорят, что это один из самых низких показателей в «долгой миграционной истории» Кале.
Подавляющее большинство мигрантов живут на улице — в палатках. Биваки разбивают в лесу и на пустырях в промышленной зоне Дюн (Zone Industrielle des Dunes) на востоке города.
Из-за жалоб владельцев земельных участков каждые 48 часов их выселяет полиция, предлагая переезд в центры для мигрантов за пределами Кале. При этом речь не идет о формальном сносе лагерей, для которого нужно судебное постановление. В префектуре полиции это называют «операциями по укрытию» (opérations de mise à l’abri). Чаще всего мигранты отказываются уезжать: они стремятся любыми способами попасть в Великобританию. В результате беженцы, обычно заранее знающие о приезде полиции, переносят свои палатки на несколько десятков метров, рассказывает 33-летний мигрант Ганеш: «Сегодня утром полиция пришла, поэтому мы передвинули наши палатки. Завтра они не придут, а послезавтра придут. Каждые два дня мы должны переносить все свои вещи. Если мы что-то оставим, они (полиция) все заберут и отвезут на свалку».
Ганеш разводит костер под тентом дождливым мартовским утром. В Кале он уже четыре месяца. Надеется добраться до Великобритании и найти там достойную работу. Откуда он родом, Ганеш не говорит.
Регулярные выселения в ассоциации Auberge des migrants называют «неэффективными, затратными и бесчеловечными». Каждое утро члены ассоциации выезжают в промзону, чтобы фиксировать действия полиции. По их данным, к 6 марта полиция произвела 218 выселений.
Одновременно в Кале продолжают возводить заборы, чтобы помешать мигрантам поселяться на постоянной основе. В районе порта двойная ограда с колючей проволокой. По подсчету Auberge des migrants, за последние два года возведено около 20 километров заграждений. Общую протяженность оград в промзоне ассоциация оценивает в 120 километров. Участок леса, на котором живет Ганеш и еще два десятка человек, частично обнесен решетками. Скоро его совсем закроют. «Я не знаю, куда мы пойдем», — говорит Ганеш.
В каких условиях живут мигранты?
Ассоциации в защиту мигрантов утверждают, что мигрантам было лучше в больших «джунглях», где они нередко обосновывались в собственных жилых автофургонах и где полиция не тревожила их каждые 48 часов. Мэрия от проблем беженцев самоустранилась, полностью отдав их на откуп полиции, рассказывает Франсуа Генок. «С ассоциациями власти диалог не ведут с 2014 года. До 2014 года был „совет е по миграции“, который проводили каждые два месяца. Но это прекратилось весной 2014 года. Даже когда мы отправляем письма с просьбой, например, установить мусорные баки, мы никогда не получаем ответа. Мэр Наташа Бушар ограничивается часто очень жесткими заявлениями в адрес ассоциаций и мигрантов. Она минимум два раза пыталась запретить раздачу еды в городе под предлогом защиты общественного порядка. Суд отменил эти муниципальные постановления», — напоминает провозащитник.
В 2017 году суд Лилля и французский Госсовет обязали МВД и мэрию Кале обеспечить беженцев доступом к питьевой воде, душам и туалетам. Мэрия отказалась выполнить это предписание.
Однако с марта 2018 года МВД все же открыло доступ к питьевой воде, туалеты и начало раздавать еду мигрантам в Кале в нескольких пунктах. Этим по поручению государства заведует ассоциация La Vie active. С утра сотни человек получают молоко, хлеб, масло. Еще раз еду раздают во второй половине дня.
В Кале беженцам помогают целый ряд ассоциаций: французских и британских. В промзоне Дюн у них свой «опорный пункт» — склад, где хранятся теплые вещи, одеяла и дрова для мигрантов (тут же их распиливают на станке). В соседнем помещении волонтеры британской Refugee Community Kitchen ежедневно готовят сотни порций еды, которые отправляют беженцам в Кале и не только.
Удается ли мигрантам пересечь Ла-Манш?
Приезжая в Кале, беженцы связываются с «перевозчиками». Афганцы чаще всего обращаются к афганцам, суданцы к суданцам и так далее. Перевозчики нередко работают «в связке» с водителями и владельцами грузовиков. «Если у беженцев есть деньги, „перевозчики“ прячут их в фурах. Иногда это происходит вдали от Кале: в Реймсе, Париже, Лионе и так далее. Когда у них денег нет, они пытаются забраться в грузовики самостоятельно. Ночью на парковках, в промышленных зонах, около заправок они пытаются найти открытые грузовики в надежде, что те направляются в Англию», — рассказывает Франсуа Генок.
На границе фуры тщательно досматривают, в том числе с собаками. Поэтому у тех, кто заплатил несколько тысяч евро «перевозчикам», обычно есть несколько попыток. Не получилось в этот раз — мигранта снова сажают в грузовик. Другое дело, что сложно найти «перевозчиков», которые не обманут и не возьмут деньги, не выполнив обещания. Поэтому все чаще практикуется оплата после пересечения границы. Для этого задействуют посредников.
Иногда «перевозчики» покупают надувные лодки с мотором, на которых за большие деньги переправляют мигрантов через Ла-Манш. Как только море успокаивается, попытки возобновляются. «Пересечь Ла-Манш сложно, опасно и дорого. Но его все равно пересекают. Это все чаще получается на маленьких лодках. В последние полтора года это получилось, по нашим оценкам, у полутора тысяч человек. По данным британцев, у 60% мигрантов получается добраться до берега Англии на таких лодках. Это высокий процент, и это очень выгодно для „перевозчиков“. Так что эта практика будет продолжаться», — продолжает вице-президент Auberge des migrants.
Правозащитник отмечает, что мигранты иногда сами скидываются и покупают лодки. Но это непросто, так как лодку нужно еще привезти и спрятать. А продавцы надувных лодок иногда сообщают властям о подозрительных покупках. Бывало, когда купить лодку мигрантам предлагали местные жители. «Местные предлагали: давайте мне по две тысячи евро, я куплю и привезу вам лодку. Бывали и случаи обмана», — рассказывает Франсуа Генок.
По официальным данным, в 2019 году четыре человека погибли в море, пытаясь добраться до Британии. Среди утонувших — иранец, пытавшийся пересечь Ла-Манш вплавь с самодельной плавучей конструкцией. В Auberge des migrants рассказывают, что утонувший обмотался пластиковыми бутылками. Его тело нашли у берегов Бельгии. Ассоциации полагают, что погибших может быть больше: море не всегда выносит тела на берег. Погибают мигранты и на дорогах, падают с грузовиков. Невозможно не вспомнить о трагедии в английском графстве Эссекс, где нашли тела 39 погибших от холода в фуре-рефрижераторе.
Как меняется Кале?
«С экономической точки зрения, все проекты, будь то логистическая зона Turquerie, местная экономика, торговля, порт, тоннель — все было затронуто, все „просело“. Туристические проекты тоже. Территория оказалась в полной изоляции», — рассказывает Наташа Бушар о последствиях миграционного кризиса. Своей главной целью в этом смысле мэрия называет не допустить образования постоянных мест поселения мигрантов, иными словами новых «джунглей».
Со сносом «джунглей» в октябре 2016 года муниципалитет пытается улучшить имидж Кале и привлечь туристов. Местным властям удалось добиться на эти цели дотации в 172 миллиона евро. Деньги пострадавшему от кризиса Кале предоставили из общегосударственного бюджета, бюджетов региона, департамента и городской агломерации. Они должны пойти на помощь госсектору, местному бизнесу и торговле. 560 тысяч евро, например, предусмотрены на поддержку исторической отрасли — кружева. Планируется также обустроить приморскую часть города.
Несмотря на то, что живописный Опаловый берег севера Франции (Côte d’Opale) с его песчаными пляжами и скалами привлекает как французов, так и бельгийцев, британцев, немцев и голландцев, собственно город Кале никогда не был крупным туристическим центром. Годы миграционного кризиса (2014–2016) и вовсе называют «черной эпохой» для туризма. Местный информационно-туристический центр (Office de tourisme) в 2019 году насчитал в Кале 55 тысяч туристов. И это на 20% больше, чем в 2018 году.
Но город меняется, утверждает директор местного информационно-туристического центра Соланж Леклер. «У Кале нет имиджа туристического города. До последнего времени город считался портовым и транзитным. И он таким и остается. Но политика города и агломерации, наш новый аттракцион — морской дракон — а также национальный концертный зал Le Channel привлекают туристов именно в Кале. Это не только люди, пересекающие город транзитом. И это новшество», — отмечает госпожа Леклер.
Морской дракон, о котором говорит Соланж Леклер, стал символом этой «имиджевой» политики. Это 15-метровая машина из дерева и стали, изрыгающая пламя, участвующая в городских праздниках и разгуливающая с туристами на спине. С декабря 2019 года прокатиться на драконе можно за 9,5 евро. Общая стоимость проекта составила 27 миллионов евро. Восемь миллионов предоставили из спецдотации.
За этим проектом стоит Франсуа Деларозьер — создатель знаменитых «Машин острова Нант» — коллекции больших механических скульптур на бывшей верфи Нанта. Мэр Наташа Бушар уже объявила, что ее механическому «детищу» скоро составят кампанию вараны и игуаны.
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