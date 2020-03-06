Угроза коронавируса: Макрон призвал поменьше встречаться с пожилыми людьми

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 6 марта, во время посещения дома престарелых в Париже, заявил, что сейчас, в период эпидемии коронавируса Covid-19, приоритетом является «защита наиболее уязвимых» людей. В связи с этим президент призвал французов «по максимуму» ограничить визиты к пожилым людям, передает AFP.

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«С настоящего момента наш абсолютный приоритет — это защита людей, наиболее уязвимых перед вирусом», — пожилых, «тех, у кого есть другие патологии», «бездомных, живущих в большой бедности», — сказал Макрон, встретившись с персоналом и жителями дома престарелых Péan в XIII округе столицы.

«Вся нация (поддерживает) наших старших, нужно в первую очередь ограничить визиты к ним по максимуму», — призвал президент.

Во Франции от коронавируса умерли 7 человек. Всем им было больше 60 лет.

Эмманюэль Макрон в то же время призвал сограждан «не поддаваться панике», потому что «нам придется еще сталкиваться с этой эпидемией». «Я не могу вам указать точное время, но абсолютно точно мы будем находиться еще несколько недель в этой ситуации», — сказал президент.

Накануне, в четверг, 5 марта, во Франции было зарегистрировано самое большое число выявленных случаев Covid-19 за сутки — 138. За следующие сутки число заболевших выросло еще на 154.

4 марта, после заседания Совета обороны и безопасности, на котором в центре внимания был вопрос борьбы с распространением коронавируса, официальный представитель правительства Сибет Ндиай напомнила о том, что гриппом во Франции ежегодно болеют «от 2,5 до 3 миллионов», из них около 10 тысяч человек умирают.

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