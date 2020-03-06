Число заболевших коронавирусом во Франции превысило 570 человек

Во Франции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 577 человек, из них девять скончались. Об этом днем в пятницу, 6 марта, сообщили в министерстве здравоохранения Франции. Всего в мире выявили более ста тысяч заболевших коронавирусом.

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Как отметили представители ведомства, с вечера четверга количество заразившихся увеличилось на 154 человека. В департаменте Верхний Рейн на востоке Франции за последние 48 часов число зафиксированных случаев коронавируса выросло в восемь раз.

Больше всего вирус затронул регионы Гранд-Эст и О-де-Франс, а также столичный Иль-де-Франс. На юге страны выявили лишь несколько десятков случаев передачи коронавируса.

Власти Франции объявили, что полномасштабная эпидемия коронавируса неизбежно наступит в стране в ближайшие дни. На этом фоне президент Эмманюэль Макрон, который в последнюю неделю ограничил свои рабочие встречи, посетил дом престарелых в Париже и посоветовал французам воздержаться от визитов к пожилым людям.

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