Сена вышла из берегов и затопила набережные Парижа

Во Франции вышла из берегов Сена. Уровень воды в реке повысился в субботу, 6 марта, до 3,9 метра. Ожидается, что в воскресенье уровень реки повысится до 4,3 метра. Пик паводка придется на понедельник.

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Мэрия Парижа закрыла некоторые набережные на левом берегу города и туннель под садом Тюильри. Закрыт центр для бездомных, располагавшийся на барже, для постояльцев центра выделили два спортзала.

В парижском пригороде Монтесон городские власти заготавливают мешки с песком на случай масштабного паводка. Около сотни домов находится в зоне риска.

Причиной наводнения метеорологи называют продолжительные дожди. Последнее масштабное наводнение в Париже произошло в 2016 году, тогда Сена поднялась до уровня 6,1 метра.

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