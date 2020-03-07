Число погибших от коронавируса во Франции достигло 11 человек

Во Франции возросло число жертв эпидемии коронавируса. Как сообщило в субботу, 7 марта, министерство здравоохранения, еще двое пациентов скончались, число подтвержденных случаев заражения достигло 716 человек.

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Одной из погибших стала женщина 1937 года рождения из региона О-де-Франс, второй смертельный случай зафиксирован в регионе Нормандия. В двух департаментах Франции — Уаза и Верхний Рейн с понедельника на 15-дневный карантин закроются школы и детские сады. В министерстве здравоохранения предупреждают, что пожилые люди являются самыми уязвимыми для коронавируса. Власти ограничили посещения домов престарелых и пожилых пациентов в больницах.

Тем временем, уже два случая заражения коронавирусом выявлены у машинистов парижского метро. Об этом сообщили в компании RATP, управляющей столичным транспортом. Кроме двух машинистов коронавирус диагностировали еще у одного сотрудника компании. Три случая коронавируса подтверждены в Национальном собрании Франции. Ранее сообщалось о двух выявленных случаях заражения: Covid-19 обнаружили у одного депутата и одного сотрудника парламента.

В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом в субботу сообщил федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. Три случая выявлены в Липецке, один в Петербурге. Все заболевшие вернулись недавно из Италии. Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России достигло 14 человек.

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