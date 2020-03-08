Эмманюэль Макрон записал видеообращение к 8 марта и призвал бороться с гендерным неравенством

Президент Макрон заявил, что вопрос гендерного равенства - «не битва женщин для женщин, это битва за человечество, за достоинство каждого, битва против насилия, несправедливости и безразличия».

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 8 марта, выступил с видеообращением, посвященным вопросам гендерного равенства. Он также напомнил о том, что в июле Париж примет форум «Поколение равенства», и призвал всех объединиться для борьбы за права женщин.

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«Проявления неравенства остаются повсюду. Мы знаем врагов в лицо и видим их каждый день — это обскурантизм, отрицание, молчание, привычка, совокупность любых сделок с совестью. Но положение вещей может измениться, если мы решим его изменить. Так давайте же примем это решение!» — призвал французский президент.

В своем видеообращении Макрон отметил, что хоть по ряду направлений в сфере равноправия полов и достигнут прогресс, этого недостаточно. К тому же, «в том числе в Европе, в наиболее развитых демократически странах» эти улучшения регулярно ставятся под вопрос. Президент также подчеркнул, что вопрос гендерного равноправия — «не битва женщин ради женщин, это битва за человечество, за достоинство каждого, битва против насилия, несправедливости и безразличия».

Обращение президента Макрона по случаю Международного женского дня

«Назначаю вам встречу 7 июля в Париже, чтобы показать, что мы не отступим, что мы все вместе достигнем результатов, потому что мы — поколение равенства», — заявил французский лидер, напомнив о том, что в июле во французской столице должен пройти форум «Поколение равенства» — инициатива структуры «ООН-женщины».

Форум был задуман в честь 25-й годовщины принятия Пекинской декларации и Платформы действий (Пекин+25), направленных на развитие гендерного равенства и обеспечение прав женщин. Декларацию приняли 189 стран. Франция и Мексика вызвались принимать юбилейное мероприятие: первая его часть пройдет в мае в Мехико, а вторая запланирована в Париже в июле. Сообщалось, что на форуме будут обсуждаться такие проблемы, как насилие по половому признаку, права и справедливость в трудовой сфере, сексуальное и репродуктивное здоровье, гендерное равенство в контексте развития технологий, доступ к образованию и знаниям и многие другие. Как сообщает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце, ожидается, что в форуме примут участие первые лица государств, представители крупнейших компаний, представители правозащитных ассоциаций и активисты.

Равенство мужчин и женщин стало в период президентства Макрона важной частью государственной повестки. К примеру, этот вопрос обсуждался по инициативе французского лидера во время саммита G7 в Биаррице.

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