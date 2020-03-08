Во Франции число заболевших коронавирусом превысило 1000 человек

Во Франции вновь возросло число жертв эпидемии коронавируса — 19 человек скончались, а количество подтвержденных случаев заражения превысило тысячу. Последние данные вечером в воскресенье, 8 марта, передало агентство France-Presse. Таким образом, Франция стала второй после Италии европейской страной, наиболее сильно пострадавшей от распространения Covid-19.

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Министерство здравоохранения Франции заявило о том, что в стране было выявлено 1126 случаев заражения коронавирусом, также 19 человек погибли с начала эпидемии. Президент Эмманюэль Макрон проведет в воскресенье вечером заседание Совета безопасности, после которого запланирована пресс-конференция министра здравоохранения Оливье Верана и генерального директора департамента санитарной службы министерства Жерома Саломона.

Агентство France-Presse передает, что Франция готовится в ближайшие дни ввести следующий — третий — уровень Это говорит о том, что задачей властей будет не ограничение распространения вируса, а борьба с его последствиями. Сообщается, что третий уровень подразумевает закрытие школ на всей или части территории страны, ограничение движения общественного транспорта, запрет на проведение многолюдных мероприятий и полную мобилизацию медицинского персонала.

В департаментах Верхний Рейн и Уаза — «эпицентрах» распространения коронавируса во Франции — с понедельника, 9 марта, закроют все школы и детские сады не менее, чем на две недели. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Эта мера коснется 165 тысяч учащихся в Уазе и 127 тысяч в Верхнем Рейне. Чтобы не прерывать учебный процесс, они будут заниматься удаленно. Также все учебные заведения будут закрыты на Корсике, в Аяччо. Об этом сообщила префектура департамента Южная Корсика 8 марта

Отменяются и различные, в том числе международные, мероприятия. Была отменена Всемирная выставка тату, запланированная на 13–15 марта. Отменен футбольный матч «ПСЖ»-«Страсбур» и матч Франции и Шотландии по женскому регби.

По подсчетам AFP, с декабря в 99 странах мира был зафиксирован 107021 случай заражения коронавирусом. 3648 человека погибли. В Европе эпидемия наиболее сильно затронула Италию, где было выявлено 5880 случаев заражения и зафиксировано 366 смертей. Власти страны приняли беспрецедентное решение и закрыли автономную область Ломбардия и 14 северных провинций на карантин.

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