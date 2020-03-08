Французские феминистки осудили полицейское насилие во время акции в Париже

Активистки Femen на площади Согласия в Париже. 8 марта 2020 г.

Многочисленные активистки и феминистские ассоциации выразили протест против «полицейского насилия» во время демонстрации, которая прошла в субботу вечером в Париже и на которой были задержаны несколько участниц. Об этом в воскресенье, 8 марта, пишет AFP.

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Несколько тысяч феминисток собрались в субботу вечером, накануне 8 марта, на площади Республики в Париже. Несогласованная с префектурой акция была объявлена феминистской и антирасистской.

Как заявил источник AFP в столичной полиции, некоторые участницы акции легли на землю и выкрикивали антиполицейские лозунги. Силы полиции применили слезоточивый газ, чтобы не допустить стихийного шествия. В префектуре Парижа уточнили, что девять участниц акции были задержаны.

С осуждением действий полиции выступили многие известные феминистки. Мэр Парижа Анн Идальго заявила о том, что «шокирована» «неприемлемым и необъяснимым насилием» со стороны полиции. Госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа сообщила, что глава МВД Кристоф Кастанер потребовал у парижской полиции отчет о произошедшем.

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