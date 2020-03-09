Продажи оружия: Франция такого не видела с 1990-го

За последние годы Франция серьезно закрепилась на третьей ступени в мировом рейтинге торговли оружием. Впереди — только Россия и США

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. Франция закрепилась в списке крупнейших мировых экспортеров на третьей строчке. Такого «прогресса» французы не добивались тридцать лет, отмечается в докладе, опубликованном в понедельник, 9 марта.

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Лидеры продаж

В документе традиционно учитываются показатели за последние пять лет, в данном случае за период 2015–2019. Как и по итогам прошлогоднего рейтинга (2014–2018) мировые лидеры по распространению оружия в мире — США и Россия — занимают львиную долю рынка, продавая на двоих все те же 57% от общего объема (американцы — 36%, россияне — 21%).

На третьем месте, опережая Германию (5,8%) и Китай (5,5%), идет Франция — 7,9%.

Франция

«Экспорт французского оружия достиг самого высокого уровня с 1990 года», — отметили исследователи SIPRI, подчеркнув, что этого удалось добиться, главным образом, благодаря росту продаж в Египет (+26%), Катар (+14%) и Индию (+14%). Собственно, эти три страны и являются, по итогам этого пятилетнего рейтинга, главными импортерами французских вооружений.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что в последние пять лет Франция почти удвоила свой экспорт по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2010–2014) — на 72% (при том, что общемировые продажи выросли на 5,5%, а продажи России, например, упали на 18%).

Как отмечает Le Monde, французский коммерческий успех последних лет во многом связан с поставками самолетов Dassault Aviation в Египет и Индию, подлодок от Naval Group в Бразилию и Индию, а также кораблей — в Египет, Малайзию и ОАЭ.

Главные покупатели

Первым импортером оружия в мире остается Саудовская Аравия, «поглощающая» 12% от мирового арсенала, следом — Индия (9,2%), Египет (5,8%), Австралия (4,9%) и Китай (4,3%).

Главной тенденцией остается отмеченный и в прошлогоднем докладе постоянный и серьезный рост продаж оружия на Ближний Восток — туда отправляется 35% вооружений.

По сравнению с предыдущей пятилеткой (2010-2014) рост поставок на Ближний Восток составил 61%. Лидером и здесь осталась Саудовская Аравия, увеличившая свои закупки сразу на 130%.

Права человека

Именно поставки оружия Саудовской Аравии вызывают самые резкие протесты правозащитников — и потому, что саудовцы возглавляют «международную коалицию», ведущую войну в Йемене, и потому что власти этой страны подозреваются в причастности к убийству журналиста Хашогджи.

Впрочем, когда Ангела Меркель сразу после убийства журналиста, в октябре 2018-го, заявила, что Германия больше не будет поставлять оружие Эр-Рияду, это предложение не вызвало энтузиазма у других торговцев. Другие только нарастили свои продажи. США поставляют сейчас 73% вооружений, закупаемых Саудовской Аравией, Великобритания —13%, Франция — 4,3%.

При этом и Вашингтон, и Лондон, и Париж регулярно призывают саудовцев прекратить продолжающуюся вот уже 5 лет военную операцию в Йемене.

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