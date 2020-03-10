Самые распространенные фейки о коронавирусе

В начале февраля Всемирная организация здравоохранения назвала распространение фейков о коронавирусе «инфодемией». Но несмотря на предупреждения, в социальных сетях ложная информация продолжает распространяться. Мы собрали самые распространенные фейки во Франции — с некоторыми пояснениями.

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1. Коронавирус передается при помощи комариных укусов

Насколько известно науке на сегодняшний день, ни один из респираторных вирусов не передается комарами.

Попадая на твердую сухую поверхность коронавирус живет всего несколько часов, а на влажных поверхностях – несколько дней. Поэтому опасения французов при покупке прибывших из Китая товаров необоснованны. Но на передаваемых из рук в руки деньгах микрочастицы коронавируса могут оставаться в течение нескольких часов. В организм человека коронавирус попадает через слизистые оболочки рта, носа и глаз. Поэтому самым надежным способом защиты французские медики называют регулярное мытье рук.

2. Частицы коронавируса могут долго сохраняется в воздухе

Это не так. Если носитель коронавируса кашляет или чихает, то брызги могут распространяться на несколько метров. Поэтому важно, чтобы зараженный человек носил маску. Так как частицы коронавируса довольно тяжелые, они довольно быстро оседают на землю и долго сохраняться в воздухе не могут.

3. В некоторых странах придумали вакцину и лекарство от коронавируса

Это так и не так. В Китае, России и Израиле, например, ученые заявили, что нашли вакцину, но для ее тестирования потребуется несколько месяцев. Так что до ее широкого применения еще далеко.

То же касается и средств лечения. На сегодняшний день общепризнанного и утвержденного ВОЗ лекарства от коронавируса не существует. В разных странах, правда, пробовали его лечить разными имеющимися в наличии препаратами.

В Таиланде врачи столичного госпиталя Раджавити заявили, что им удалось вылечить двух пациентов, поступивших с тяжелой формой коронавируса. Для лечения врачи использовали комбинацию нескольких медикаментов: это Lopinavir и Ritonavir, который обычно выписывают пациентам, страдающим от ВИЧ-инфекции, а также Oseltamivir – медикамент, используемый при лечении или профилактике гриппа типа А и Б.

В Китае власти призывают граждан, которые успешно вылечились от вируса Covid-19, добровольно сдавать свою кровь, надеясь, что присутствующие в ней антитела помогут тяжелобольным выйти из критического состояния.

Во Франции глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе заявил, что препарат Хлорохин, который давно используют для лечения малярии, продемонстрировал эффективность при лечении коронавируса Covid-19.

Однако для того, чтобы тот или иной метод получил официальное признание, необходимо вначале провести лабораторные исследования, а затем протестировать его на большом количестве пациентов.

Прививка от пневмонии или сезонного гриппа также не сможет сократить риск заражения коронавирусом. И тем более, антибиотики, которые убивают бактерии, а не вирусы.

Более того, если ученым удастся разработать прививку в короткие сроки, нет гарантии, что она будет действовать через несколько лет. Вирус может мутировать, и тогда потребуется новая формула вакцины. Уже сейчас известно, что существуют так называемые «две формы» коронавируса, одна из которых менее резистентна и погибает быстрее другой. Как предполагают ученые, именно поэтому у некоторых носителей коронавируса внешние симптомы не проявляются, а некоторые переносят болезнь в тяжелой форме. Однако у одного пациента из Австралии нашли сразу две разновидности коронавируса.

4. Народные средства от коронавируса

В соцсетях циркулирует много информации о народных средствах защиты от коронавируса. Алкоголь, чеснок, кунжутное масло или горячий чай/кофе не спасут от коронавируса, говорят сегодня медики. Первоначальное предположение о том, что вирус умирает в теплом климате также не оправдалось. Африка и Латинская Америка имеют довольно мало официально признанных случаев заболевания, но это происходит лишь только потому, что не все страны проводят тесты на коронавирус. Также не доказано, что очень низкая температура способна убить коронавирус. Не поможет и свет ультрафиолетовой лампы.

Самыми смешными фейками в интернете можно считать публикации о том, что детская моча (ведь дети практически не болеют коронавирусом) способна предохранить и взрослых. А самыми вредными фейками – информацию о том, что курение табака или марихуаны препятствует попаданию вируса в легкие.

5. Теории заговора

Согласно некоторым «теориям заговора» коронавирус разработали в США для того, чтобы ослабить Китай или наоборот – в России, чтобы ослабить западную демократию.

Самой экзотической теорией заговора можно назвать слух о том, что кронавирус мутировал под воздействием новых технологий. Конкретнее: именно в столице китайской провинции Хубэй, в Ухани, начала действовать телекоммуникационная связь нового поколения 5G всего за несколько недель до появления коронавируса. Основанием для этих слухов стала информация о необъясненной гибели птиц в Голландии, там, где стояли 5G антенны.

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