Эмманюэль Макрон обсудил с Халифой Хафтаром перемирие в Ливии

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Париже в понедельник, 9 марта, с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. В ходе встречи Хафтар заявил о своей готовности к перемирию в Ливии, если его противники так же будут его соблюдать. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает AFP.

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Встреча Макрона и Хафтара в Елисейском дворце не была анонсирована заранее и длилась около часа. По ее итогам глава Ливийской национальной армии заявил, что подпишет документ о прекращении военных действий, но оставляет за собой право нарушить обязательства, если силы Правительства национального согласия не будут соблюдать перемирие.

Напомним, в начале марта свой пост покинул спецпредставитель ООН в Ливии Гассан Саламе. Решение уйти он объяснил состоянием здоровья. При этом он признал, что все попытки ООН добиться мира в Ливии и запустить диалог между противостоящими силами до настоящего момента проваливались.

С 4 апреля 2019 года войска, поддерживающие Хафтара, пытались занять Триполи, где заседает Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сараджем и признанное международными организациями. В мае 2019 года Эмманюэль Макрон встречался с Хафтаром и призывал его найти политический выход из кризиса.

Предметом переговоров Макрона и Хафтара стало и предполагаемое присутствие иностранных сил в Ливии. Европейские лидеры опасаются, что ливийский конфликт разрастется до международного. Такие страны, как Турция и Катар, поддерживают Правительство национального согласия. Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ оказывают поддержку Хафтару. Как напоминает AFP, официальный Париж подозревается в теневой поддержке Ливийской национальной армии, хоть и заявляет, что не поддерживает ни Хафтара, ни Сараджа.

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