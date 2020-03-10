Во Франции зарегистрированы 372 новых случая коронавируса за сутки

Жертвами эпидемии коронавируса во Франции стали 33 человека. Заразились — 1784. Таким образом за сутки зарегистрировано 372 новых случая инфекции. Это самый высокий скачок с момента начала распространения вируса во Франции, объявили вечером во вторник, 10 марта, в министерстве здравоохранения страны.

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86 заболевших находятся в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве. В ведомстве также уточнили, что 23 из 33 умерших были старше 75 лет.

Ранее, во вторник, президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция находится «в самом начале эпидемии» коронавируса. Он призвал французов к «прагматизму» и напомнил, что в 85% случаев новое заболевание проходит в «безобидной» форме.

Всего в мире, по последним данным, заразились более 114 тысяч человек, умерли более 4000.

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