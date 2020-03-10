Во Франции избирателей призвали приходить на участки со своими ручками

Французских избирателей призвали мыть руки перед входом на участки и приходить голосовать со своими ручками.

Во Франции, второй в Европе стране по количеству заразившихся коронавирусом, решили не отменять намеченные на воскресенье, 15 марта, муниципальные выборы. Однако избирателей призвали мыть руки перед входом на участки и приходить голосовать со своими ручками.

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Франция готовится к муниципальным выборам, которые пройдут в стране 15 и 22 марта в контексте роста эпидемии коронавируса. Ее жертвами во Франции стали, по данным на вторник, 10 марта, уже 30 человек. Заразились более 1600.

Согласно последним опросам института изучения общественного мнения IFOP, 28% опрошенных могут не прийти на участки в день первого тура, 15 марта, из-за боязни заразиться. В первую очередь речь идет о жителях больших городов. 72% французов заявили, что пойдут голосовать несмотря ни на что.

Для повышения явки МВД Франции приняло меры, облегчающие возможность голосования для «уязвимых» категорий избирателей, которые из-за эпидемии находятся в изоляции. Это касается, в частности, домов престарелых, обитатели которых смогут проголосовать по доверенности.

Власти призвали избирателей и наблюдателей мыть руки специальным гелем, дозаторы с которым установят на входе на избирательные участки. Кроме того, избирателей приглашают приходить голосовать с собственными ручками и держаться на расстоянии от других голосующих.

В Париже, где откроются 897 избирательных участков, мэр Анн Идальго объявила об «усиленной» уборке участков накануне и после голосования. В связи с этим в понедельник, 16 марта, во французской столице закроют школы, где будет проходить голосование.

Как отмечает AFP, мэры городов и коммун традиционно остаются любимыми народными избранниками французов, однако явка на муниципальных выборах неуклонно снижается в течение последних 30 лет.

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