Коронавирус во Франции: в список 1412 заболевших попал министр культуры

В понедельник, 9 марта, у французского министра культуры Франка Ристера диагностировали коронавирус, сообщает кабинет главы ведомства. До этого министр провел рабочие заседания в национальном собрании, где выявлено несколько случаев заражения, в том числе у пяти депутатов. Франк Ристер помещен в карантин и продолжает работать дистанционно. По последним данным, число инфицированных вирусом Covid-19 во Франции превысило 1400 человек. Число умерших достигло 30 человек, сообщил днем во вторник, 10 марта, уточненные данные французский минздрав.

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Французский министр культуры Франк Ристер объявил в понедельник, 9 марта, о том, что у него диагностирован коронавирус. Кабинет министра также уточнил, что Ристер до этого посещал Национальное собрание, где диагностировано несколько случаев заражения, в том числе у пяти депутатов. «Франк Ристер будет продолжать работу дистанционно, — сказано в коммюнике кабинета премьер-министра, — как и другие министры, если у них будет диагностирован коронавирус». В интервью BFMTV Ристер сообщил о симптомах, схожих с симптомами обычного гриппа (умеренно высокая температура, головная боль).

Как сообщает AFP, главы стран Евросоюза должны в этот вторник провести совещание по видеосвязи и обсудить координацию действий по борьбе с эпидемией.

По состоянию на вечер понедельника, 9 марта, во Франции было диагностировано 1412 заболевших, 25 человек умерли с начала распространения инфекции. Днем во вторник, 10 марта, французский минздрав уточнил данные о числе умерших — 30 человек.

Накануне вирус Covid-19 был выявлен у руководителя компании АDP, управляющей аэропортами Парижа, Огюстена де Романе. Состояние его здоровья не вызывает опасений, он продолжает работу, сообщили в управлении столичных аэропортов.

Французские баскетболистки команды «Латт-Монпелье» (BLMA), которые должны были провести матч четверть финала Евролиги в Екатеринбурге, вынуждены были во вторник, 10 марта, отказаться от поездки. Как сообщает AFP, причиной отказа стали карантинные меры, введенные Россией в отношении иностранцев, приехавших из охваченных эпидемией стран. 6 марта Роспотребнадзор опубликовал список стран, после посещения которых необходим карантин, Франция входит в этот список. Первый матч четвертьфинала должен был состояться в среду, 11 марта.

Французская баскетбольная команда АСВЕЛ сыграет свой первый матч против российской команды в Лионе, в зале с ограниченным числом зрителей. 8 марта министр здравоохранения Франции объявил о правительственном решении отменить мероприятия, участниками которых являются более 1000 человек. Об отмене концертов и спектаклей 9 марта объявили Парижская филармония и Парижская опера.

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