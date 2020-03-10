Макрон: «Мы находимся в самом начале этой эпидемии» коронавируса

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция находится «в самом начале эпидемии» коронавируса, призвал французов к «прагматизму» и напомнил, что в 85% случаев новое заболевание проходит в «безобидной» форме. Во вторник, 10 марта, глава государства посетил центр скорой помощи SAMU при парижской больнице Некер. Коронавирус выявлен во Франции уже у 1606 человек, 30 человек скончались — новые данные во вторник днем опубликовало министерство здравоохранения страны.

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«Мы находимся в самом начале этой эпидемии», — предупредил французов Макрон, посетив во вторник столичный колл-центр скорой помощи при больнице Некер. Говоря о необходимости «ясно и трезво» осознавать надвигающуюся опасность, президент подчеркнул, что полная «прозрачность» в этом вопросе «должна сопровождаться значительным спокойствием». «Я хочу напомнить нашим согражданам, что 85% тех, кто заразится этим вирусом, переболеют в безобидной форме», — заявил Эмманюэль Макрон.

Президент указал, что ситуация с распространением коронавируса Covid-19 остается различной в разных районах Франции, власти принимают в каждом случае адекватные угрозе меры и развитие эпидемии не приведет к радикальному изменению жизни страны.

«Нужно быть очень прагматичными. Разные регионы и департаменты находятся сегодня на очень разных стадиях (распространения вируса). Есть очаги, в которых уже есть эпидемия. В этих очагах уже введены необходимые меры. Но мы начали строго разграничивать разные ситуации. Полагаю, что не следует думать, что в какой-то момент или час произойдет большой переворот, который все изменит. Нужно сохранять предельную способность к адаптации», — сказал Эмманюэль Макрон.

Президент выразил признательность работникам колл-центра скорой помощи, которые в больнице Некер принимают звонки по общенациональному номеру «неотложки» 15. С начала распространения вируса Covid-19 во Франции ежедневное число звонков в этот центр удвоилось — с трех до шести тысяч. Минздрав настоятельно требует от французов с симптомами коронавирусной инфекции обращаться за помощью именно по номеру 15 (а не посещать своего лечащего врача или отделения неотложной помощи в больницах).

Визит в больницу Некер — четвертая за последние десять дней публичная встреча президента Макрона, посвященная распространению вируса Covid-19 во Франции. В прошлый четверг он посетил парижскую больницу Питье-Сальпетриер, где от нового вируса скончался первый французский пациент.

По данным минздрава на 10 марта, во Франции болезнь унесла жизни уже 30 человек. Число зараженных превысило 1600.

На прошлой неделе — в среду и четверг — Макрон провел заседания Совета безопасности по угрозе эпидемии.

Администрация главы государства в этот вторник сообщила СМИ об особых мерах безопасности, введенных в Елисейском дворце. В рабочем кабинете президента больше не проводятся совещания, число самих совещаний резко сокращено, как и число посетителей Елисейского дворца.

Во вторник, 10 марта, коронавирусная инфекция была выявлена у министра культуры Франции Франка Ристера, который сообщил СМИ о наличии у него умеренных симптомов обычного гриппа. В последние дни министр несколько раз посещал Национальное собрание, где у пяти депутатов выявили вирус Covid-19.

Позже во вторник было объявлено о том, что руководитель президентской администрации Патрик Стрзода переведен на удаленную работу. На прошлой неделе он встречался с человеком, у которого затем был диагностирован коронавирус. Вскоре стало известно о недомогании министра юстиции Франции Николь Беллубе. И Стрзода, и Беллубе сдали анализы на наличие коронавируса, результаты тестов высших госчиновников станут известны к вечеру вторника, сообщил телеканал BFMTV.

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