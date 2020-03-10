Прокуратура запросила для Франсуа Фийона реальный тюремный срок

Национальная финансовая прокуратура Франции запросила во вторник, 10 марта, пять лет тюрьмы, из которых три условно, для бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона по делу о фиктивных рабочих местах его жены Пенелопы. Для самой Пенелопы Фийон обвинение потребовало 3 года условно. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает AFP.

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Кроме того, прокуратура потребовала приговорить пару к штрафам в размере 375 тысяч евро с каждого, а также лишить Франсуа Фийона возможности занимать выборные должности в течение десяти лет. Гособвинитель назвал Пенелопу Фийон «в некотором смысле жертвой, соглашавшейся с действиями мужа».

Бывшего заместителя Франсуа Фийона в Национальном собрании Марка Жуло обвинение попросило приговорить к двум годам условно и 20 тысячам евро штрафа.

Суд над четой Фийонов и Марком Жуло начался в Париже 26 февраля. Супругов обвиняют в «соучастии и сокрытии» преступлений, связанных с растратой государственных средств и злоупотреблениями с общественным имуществом в период с 1998 по 2013 год. Все эти года Пенелопа Фийон формально числилась помощницей депутата. За это время она получила из госказны 613 тысяч евро.

Франсуа Фийона обвиняют также в растрате госсредств и в «нарушении обязательств по декларированию» доходов. Подробнее об этом деле читайте здесь.

Защита намерена потребовать оправдательного приговора в ходе следующего заседания. Оно намечено на среду, 11 марта.

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