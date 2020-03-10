Французский ученый: Возможно, человечеству придется еще долго жить с коронавирусом

Человечество столкнулось с эпидемией нового коронавируса Covid-19 более трех месяцев назад. Насколько с тех пор продвинулась наука в его изучении, что делают ученые для разработки методов лечения, и какова ситуация во Франции, которая стоит на пороге третьей стадии эпидемии коронавируса? На вопросы RFI ответил ученый Международного центра инфекционных исследований Лионского университета Брюно Лина.

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RFI: Что нового известно ученым о коронавирусе? Например, можно ли установить точные симптомы, которые отличают его от обычного гриппа или ОРЗ?

Брюно Лина: На сегодняшний день наши знания о коронавирусе и его клинические проявления у пациентов показывают, что по простым симптомам невозможно определить разницу между гриппом, острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и коронавирусом. Единственное, что может насторожить врача – это факт пребывания пациента в зонах риска или его общение с больными коронавирусом во Франции. То есть по клиническим проявлениям его невозможно установить, необходимы биологические исследования, как, впрочем, и в случаях с другими респираторными вирусами.

Другими словами, необходимо проводить тесты, которых сейчас не хватает. Поэтому врачи не проводят тесты всем пациентам, которые проявляют признаки коронавируса. Возможно ли дать разрешение частным лабораториям производить тесты на коронавирус и распространять их через розничную торговлю?

Сейчас для диагностики коронавируса используются два метода. Один из них – так называемая «биология» (выделение клеток). Он очень долгий и не подходит для повсеместного использования. Второй метод используют большинство лабораторий, которые проводят тесты пациентам – это тесты PCR (полимеразная цепная реакция). Эти тесты невозможно проводить вне лаборатории. До создания простых тестов, которые можно использовать в домашних условиях еще далеко. Нужно как минимум два-три месяца, а может и больше, чтобы создать тесты, которые будут достаточно точны. Проблема таких тестов в том, что часто они не определяют вирус.

Так что в ближайшем будущем тесты будут проводиться только в лабораториях. Но этих лабораторий будет все больше и больше. Сегодня тесты на коронавирус проводятся только при больницах, но вскоре и частные лаборатории получат такую возможность. Моя работа как раз заключается в том, чтобы изучить разные способы диагностики и выбрать тесты, которые дают наиболее точные показатели. Однако эта работа еще полностью не закончена.

Вы говорите о тестах, которые делают во Франции? Сегодня многие пишут, что тесты, разработанные в Китае надежнее, чем, например, японские тесты…

В начале эпидемии так называемые «комплекты» тестов были разработаны китайскими, германскими американскими учеными. Они примерно одинаковы по качеству. Остальные тесты могут быть более или менее точными. Тесты, разработанные нами во Франции, имеют отличное качество, даже лучшее, чем те, которые предлагает сегодня ВОЗ. Это позволяет не пропустить случаи заражения вирусом, что особенно важно в зонах риска.

Насколько коронавирус заразен? Некоторые медики утверждают, что пациент может заразить других только за 24 часа до появления у него самого симптомов.

На сегодняшний день ничего не ясно. Мы предполагаем, что заразность напрямую связана с количеством молекул вируса в дыхательных путях больного. Чем больше в нем присутствует вирус, тем больше человек заразен. Второе, что мы пытаемся установить – это связь между количеством симптомов у больного и его заразностью. Так как вирус не у всех проявляется одинаково, мы пытаемся выяснить, могут ли носители вируса с небольшим количеством симптомов заражать других людей? Пока это точно не ясно. Третий вопрос – заразен ли человек до проявления у него симптомов коронавируса Covid-19? У других коронавирусов (SARS и MERS) заражение возможно только когда пациенты проявляли клинические признаки болезни. Без этих симптомов риск заражения был нулевой. Сейчас же нам кажется, и даже если это полностью не доказано, что люди с небольшими симптомами или вовсе без симптомов могут быть заразными. И возможно, что они могут передавать вирус за несколько часов до проявления у них симптомов.

Но это все только гипотезы, у нас нет стопроцентной уверенности. Быстрота распространения болезни указывает на то, что даже без проявления симптомов, люди могут передавать коронавирус.

Правда ли, что один вирус не может соседствовать с другим в организме человека? Другими словами, если человек уже болен одним вирусом, он не может одновременно заразиться другим?

Уже давно существует термин «виральная интерференция». Этот принцип означает то, что вы только что описали: если вы уже болеете одним вирусом, ваша иммунная система производит антитела, задачей которых является борьба с инфекцией. Если вы встречаетесь с другим вирусом, эта «интерференция» будет блокировать возможность попадания второго вируса в ваш организм. Поэтому риск заражения другим вирусом относительно мал. Это подтверждается и медицинской статистикой. На практике известно лишь несколько случаев одновременного заражения двумя вирусами у некоторых детей. Среди взрослых таких случаев не замечено. Так что действительно, если вы сейчас болеете каким-либо вирусом, риск заражения коронавирусом очень мал.

Могут ли домашние животные передавать коронавирус?

Нет, пока нет никаких доказательств того, что домашние животные могут заразиться, и тем более передавать коронавирус. Но вполне возможно, что если хозяин болеет, он может передать молекулы коронавируса животному, и если затем домашнему питомцу сделать тест, то присутствие коронавируса можно обнаружить. Но это совсем не говорит о том, что в организме животного этот вирус будет размножаться. Коронавирус адаптировался к организму человека, и только человека.

Сколько времени эпидемия коронавируса продлится во Франции и в мире? Некоторые предполагают, что она закончится с приходом лета и жары. Многие даже советуют пить много горячих напитков, так как высокая температура убивает вирус.

Во-первых, горячие напитки вас никак не спасут. Во-вторых, в жарких странах, где сейчас температура 35 градусов и выше, вирус также передается. Коронавирусы имеющие пандемический потенциал – это уже доказано – могут прекрасно распространяться и в жаркие периоды. Конечно известно, что в странах с умеренным климатом вирусы менее распространяются летом, нежели зимой. Но известны случаи, когда эпидемии начинались и в летний период. Например, в 2009 году первый пик эпидемии гриппа во Франции был зарегистрирован в июле и августе. Поэтому не надо надеяться на то, что с приходом хорошей погоды распространение эпидемии прекратится. Надо продолжать соблюдать нормы гигиены – это эффективнее для остановки распространения коронаивруса, чем высокая температура воздуха.

Можно ли вообще надеяться, что эпидемия коронавируса когда-нибудь прекратится, или же теперь человечеству придется привыкать к мысли, что надо с ним жить постоянно?

Если вы спрашиваете, остановится ли эпидемия коронавируса, то ответ – да. У каждой эпидемии есть начало, пик и конец. Но значит ли это, что после эпидемии этот вирус Covid-19 вообще прекратит поражать людей? Возможно, что ответ – нет. Существует вероятность, что этот вирус продолжит жить с нами, как впрочем, и другие вирусы гриппа, которые проявляются в холодные сезоны. Вполне возможно, что этот вирус останется с нами еще несколько лет, как и другие коронавирусы животного происхождения, которые еще иногда встречаются у людей. Это не новая ситуация. Такое было всегда, еще задолго до того, как появилась наука вирусология.

Франция скоро вступит в так называемую третью стадию эпидемии коронавируса. И тем не менее меры по изоляции в стране еще не введены. Насколько, на ваш взгляд, меры во Франции адаптированы к ситуации, по сравнению с эпидемией в Китае или в Италии?

Я думаю, что в каждом случае меры должны быть адаптированы к конкретной ситуации. Во Франции меры по остановке распространения эпидемии коронавируса предпринимаются постепенно. Они не очень ограничительные, но позволяют контролировать ситуацию. Но эпидемическая ситуация настолько быстро меняется, что и эти меры однажды также будут пересмотрены. Главное – уметь вовремя адаптироваться к ситуации. Резкое распространение эпидемии в Италии заставило их более жестко реагировать. 14 миллионов человек на карантине – это гигантская цифра. Но эта мера позволяет подготовить все необходимые медицинские структуры к неожиданному всплеску эпидемии.

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