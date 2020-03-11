Войдет в историю Франции: 11 марта — Национальный день памяти жертв терроризма

Начало церемонии на Трокадеро. Слева направо — Летиcия и Фелипе VI (королева и король Испании), Эмманюэль и Брижит Макрон

В среду вечером, 11 марта, в Париже на площади Трокадеро под председательством президента Эмманюэля Макрона проходит церемония в честь первого Национального дня памяти жертв терроризма. Дата 11 марта «отныне будет вписана в мемориальный календарь Франции», — подчеркнули в Елисейском дворце. Помимо основной церемонии на Трокадеро, памятные мероприятия будут проводиться в посольствах Франции по всему миру, в каждой французской префектуре, а также в мэриях и в учебных заведениях.

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Почему 11 марта

Как объяснили в Елисейском дворце, дату «выбрали в результате консенсуса», достигнутого на переговорах с ассоциациями памяти жертв терактов. 11 марта — это Европейский день памяти жертв терроризма, который отмечается уже в 16-й раз. День был учрежден в память о самой крупной в европейской истории террористической атаке, случившейся 11 марта 2004 года на мадридском вокзале Аточа. Тогда погиб 191 человек и около 2 тысяч получили ранения.

Представители французских ассоциаций «утвердили» и главного официального гостя церемонии на Трокадеро — короля Испании Фелипе VI.

В Елисейском отметили: присутствие испанской королевской семьи рядом с президентом и первой леди Франции будет символизировать «европейскую солидарность», а также подчеркивать, что новая мемориальная дата французского календаря связана с трагедией, которую пережил 11 марта 2004 испанский народ.

Помимо президента Макрона и короля Испании, в церемонии должны принять участие французский премьер-министр Эдуар Филипп, семь министров, экс-президенты Саркози и Олланд, мэр Парижа... («Если никого не выбьет коронавирус», — отметил накануне источник в Елисейском дворце).

«Но гдавное, что на Трокадеро будут присутствовать 900 человек, пострадавших в терактах», — ведь этот день учрежден, «в первую очередь, ради них», — заявили в Елисейском.

Что будет на Трокадеро

Парижская площадь Трокадеро была выбрана для проведения первой национальной церемонии потому что это одновременно «нейтральное, амбициозное и красивое место», — рассказала представительница правительства, которая занималась подготовкой мероприятия. Объяснила: «нейтральность» места в том, что оно, к счастью, никак не связано ни с одним из терактов.

Красоту телевизионной картинки обеспечит лучший в Париже вид на Эйфелеву башню, расположенную как раз напротив, на другом берегу Сены.

Флаг на Эйфелевой башне, расположенной прямо напротив площади Трокадеро, где проходит церемония. 11.03.2020 Ludovic Marin / AFP

Начало церемонии — в 16.15 (18.15 МСК), трансляция доступна по этой ссылке.

Сначала актриса Comédie-Française Даниэль Лебрен и актер того же театра Жереми Лопес зачитают отрывки из Всеобщей декларации прав человека.

Затем французский рэпер Абд аль-Малик исполнит свою «Оду любви» (в которой рассказывает, что сначала обвинял во всем остальных, — тех, чья жизнь и религия не похожи на его, а потом понял, что хочет исповедовать «религию любви», общую на всех).

Затем те же актеры прочтут выдержки из нобелевской речи Альбера Камю и его «Алжирских хроник».

После этого детский хор Opéra-Comique исполнит песню Évidemment автора-композитора Мишеля Берже и певицы Франс Галль. Песня была написана в 80-е в память о погибшем в катастрофе друге. (В песне говорится о «горьком привкусе», который приобрела жизнь после потери, и о «гневе, который следует за нами повсюду», а также о том, что, хотя мы все еще «смеемся над глупостями» и «танцуем под любимые аккорды», но теперь всё в этой жизни «уже не так, как раньше»).

После выступления хора слово возьмет король Испании.

Затем школьники возложат к оливковому дереву названия всех французских городов, переживших теракты — от крохотного Сент-Этьен-дю-Рувре до Парижа.

Потом — выступление президента Макрона, Марсельеза и ода «К радости», исполненная все тем же детским хором.

Ода — это отсылка и к европейскому единству (гимн Евросоюза) и «подчеркивание торжества жизни над любыми ужасами терроризма», отметили в Елисейском. Собственно, в этом и состоит один из «двух главных смыслов» учреждения мемориальной даты, подчеркнул тот же источник: во-первых, «мы показываем, что смертоносные деяния террористов не достигнут цели», во-вторых, «хотим напомнить об уникальности жизни каждого погибшего» — в ответ на «слепые удары» террористов.

После основной части церемонии, в районе шести часов вечера, Эмманюэль и Брижит Макрон, а также король Испании с супругой Летисией, поговорят с «воспитанниками нации» (pupilles de la Nation — специальный статус во французском законодательстве, введенный во время Первой мировой) — детьми, потерявшими родителей в терактах.

В это же время еще 99 человек получат из рук премьера и министров «Национальную медаль признания — жертвам терроризма». Медаль, учрежденная в 2016 году, не дает обладателю никаких материальных льгот и вручается по запросу самого человека, желающего ее получить, подчеркнули в администрации президента Франции.

Кого не будет на церемонии

Накануне представители ассоциации Promenade des Anges, созданной в память о жертвах теракта в Ницце, объявили о том, что будут бойкотировать церемонию в Париже. Причина: среди организаторов мероприятия числится человек, являющийся «свидетелем-подозреваемым» в расследовании о возможных упущениях в обеспечении мер безопасности в день теракта. Человека зовут Франсуа-Ксавье Лош — на момент теракта он возглавлял кабинет префекта полиции департамента Приморские Альпы (центр — Ницца), а теперь работает директором кабинета президента Франции Эмманюэля Макрона.

Две другие ассоциации из Ниццы решили не отказываться от участия в акции на Трокадеро. Пусть «правосудие делает свою работу», все равно важно прийти на национальную церемонию, отметил в интервью AFP председатель ассоциации Life for Nice.

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