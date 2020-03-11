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Войдет в историю Франции: 11 марта — Национальный день памяти жертв терроризма

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Начало церемонии на Трокадеро. Слева направо — Летиcия и Фелипе VI (королева и король Испании), Эмманюэль и Брижит Макрон
Начало церемонии на Трокадеро. Слева направо — Летиcия и Фелипе VI (королева и король Испании), Эмманюэль и Брижит Макрон REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool
Юрий Сафронов

В среду вечером, 11 марта, в Париже на площади Трокадеро под председательством президента Эмманюэля Макрона проходит церемония в честь первого Национального дня памяти жертв терроризма. Дата 11 марта «отныне будет вписана в мемориальный календарь Франции», — подчеркнули в Елисейском дворце. Помимо основной церемонии на Трокадеро, памятные мероприятия будут проводиться в посольствах Франции по всему миру, в каждой французской префектуре, а также в мэриях и в учебных заведениях.

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Почему 11 марта

Как объяснили в Елисейском дворце, дату «выбрали в результате консенсуса», достигнутого на переговорах с ассоциациями памяти жертв терактов. 11 марта — это Европейский день памяти жертв терроризма, который отмечается уже в 16-й раз. День был учрежден в память о самой крупной в европейской истории террористической атаке, случившейся 11 марта 2004 года на мадридском вокзале Аточа. Тогда погиб 191 человек и около 2 тысяч получили ранения.

Представители французских ассоциаций «утвердили» и главного официального гостя церемонии на Трокадеро — короля Испании Фелипе VI.

В Елисейском отметили: присутствие испанской королевской семьи рядом с президентом и первой леди Франции будет символизировать «европейскую солидарность», а также подчеркивать, что новая мемориальная дата французского календаря связана с трагедией, которую пережил 11 марта 2004 испанский народ.

Помимо президента Макрона и короля Испании, в церемонии должны принять участие французский премьер-министр Эдуар Филипп, семь министров, экс-президенты Саркози и Олланд, мэр Парижа... («Если никого не выбьет коронавирус», — отметил накануне источник в Елисейском дворце).

«Но гдавное, что на Трокадеро будут присутствовать 900 человек, пострадавших в терактах», — ведь этот день учрежден, «в первую очередь, ради них», — заявили в Елисейском. 

Что будет на Трокадеро

Парижская площадь Трокадеро была выбрана для проведения первой национальной церемонии потому что это одновременно «нейтральное, амбициозное и красивое место», — рассказала представительница правительства, которая занималась подготовкой мероприятия. Объяснила: «нейтральность» места в том, что оно, к счастью, никак не связано ни с одним из терактов.

Красоту телевизионной картинки обеспечит лучший в Париже вид на Эйфелеву башню, расположенную как раз напротив, на другом берегу Сены.

Флаг на Эйфелевой башне, расположенной прямо напротив площади Трокадеро, где проходит церемония. 11.03.2020
Флаг на Эйфелевой башне, расположенной прямо напротив площади Трокадеро, где проходит церемония. 11.03.2020 Ludovic Marin / AFP

Начало церемонии — в 16.15 (18.15 МСК), трансляция доступна по этой ссылке.

Сначала актриса Comédie-Française Даниэль Лебрен и актер того же театра Жереми Лопес зачитают отрывки из Всеобщей декларации прав человека.

Затем французский рэпер Абд аль-Малик исполнит свою «Оду любви» (в которой рассказывает, что сначала обвинял во всем остальных, — тех, чья жизнь и религия не похожи на его, а потом понял, что хочет исповедовать «религию любви», общую на всех).

Затем те же актеры прочтут выдержки из нобелевской речи Альбера Камю и его «Алжирских хроник».

После этого детский хор Opéra-Comique исполнит песню Évidemment автора-композитора Мишеля Берже и певицы Франс Галль. Песня была написана в 80-е в память о погибшем в катастрофе друге. (В песне говорится о «горьком привкусе», который приобрела жизнь после потери, и о «гневе, который следует за нами повсюду», а также о том, что, хотя мы все еще «смеемся над глупостями» и «танцуем под любимые аккорды», но теперь всё в этой жизни «уже не так, как раньше»).

После выступления хора слово возьмет король Испании.

Затем школьники возложат к оливковому дереву названия всех французских городов, переживших теракты — от крохотного Сент-Этьен-дю-Рувре до Парижа.

Потом — выступление президента Макрона, Марсельеза и ода «К радости», исполненная все тем же детским хором.

Ода — это отсылка и к европейскому единству (гимн Евросоюза) и «подчеркивание торжества жизни над любыми ужасами терроризма», отметили в Елисейском. Собственно, в этом и состоит один из «двух главных смыслов» учреждения мемориальной даты, подчеркнул тот же источник: во-первых, «мы показываем, что смертоносные деяния террористов не достигнут цели», во-вторых, «хотим напомнить об уникальности жизни каждого погибшего» — в ответ на «слепые удары» террористов. 

После основной части церемонии, в районе шести часов вечера, Эмманюэль и Брижит Макрон, а также король Испании с супругой Летисией, поговорят с «воспитанниками нации» (pupilles de la Nation — специальный статус во французском законодательстве, введенный во время Первой мировой) — детьми, потерявшими родителей в терактах.

В это же время еще 99 человек получат из рук премьера и министров «Национальную медаль признания — жертвам терроризма». Медаль, учрежденная в 2016 году, не дает обладателю никаких материальных льгот и вручается по запросу самого человека, желающего ее получить, подчеркнули в администрации президента Франции.

Кого не будет на церемонии

Накануне представители ассоциации Promenade des Anges, созданной в память о жертвах теракта в Ницце, объявили о том, что будут бойкотировать церемонию в Париже. Причина: среди организаторов мероприятия числится человек, являющийся «свидетелем-подозреваемым» в расследовании о возможных упущениях в обеспечении мер безопасности в день теракта. Человека зовут Франсуа-Ксавье Лош — на момент теракта он возглавлял кабинет префекта полиции департамента Приморские Альпы (центр — Ницца), а теперь работает директором кабинета президента Франции Эмманюэля Макрона.

Две другие ассоциации из Ниццы решили не отказываться от участия в акции на Трокадеро. Пусть «правосудие делает свою работу», все равно важно прийти на национальную церемонию, отметил в интервью AFP председатель ассоциации Life for Nice.

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