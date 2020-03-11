Франция призовет врачей на пенсии для борьбы с коронавирусом

В ближайшие недели Франция готовится к пику эпидемии коронавируса и собирается привлечь медиков на пенсии к борьбе с Covid-19 — на добровольной основе.

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«Мы лично позвоним всем врачам, вышедшим на пенсию менее пяти лет назад», — заявил в среду, 11 марта, в интервью радиостанции franceinfo глава французского национального объединения врачей Патрик Буэ. По его словам, во Франции сегодня насчитывается около 40 тысяч врачей, вышедших на пенсию менее пяти лет назад.

Президент Эмманюэль Макрон выступит в четверг вечером с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в Елисейском дворце.

Макрон «несомненно постарается успокоить французов», — заявила в среду официальный представитель правительства Сибет Ндиай.

«Важно услышать слова президента в момент беспрецедентного санитарного кризиса с беспрецедентными экономическими последствиями», — отметила она.

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон объявил в среду, что переход от второй к третьей, наивысшей стадии эпидемии должен произойти в ближайшие дни. Возможно, президент Макрон объявит об этом в ходе телеобращения.

Ранее, во вторник, президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция находится «в самом начале эпидемии» коронавируса. Он призвал французов к «прагматизму» и напомнил, что в 85% случаев новое заболевание проходит в «безобидной» форме.

По данным французского Минздрава на вечер среды, 11 марта, жертвами коронавирусной инфекции во Франции стали 48 человек, заразились — 2281. Накануне сообщалось о 33 умерших и 1784 зараженных.

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