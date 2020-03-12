Франция выразила сожаление в связи с решением Трампа запретить въезд в США

Министр экономики Франции выразил сожаление в связи с решением Трампа запретить въезд в США из стран Европы.

По мнению министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, решение президента США запретить въезд на территорию страны из стран Шенгенской зоны «очень серьезно» скажется на авиакомпаниях, в том числе на Air France. C таким заявлением он выступил в четверг, 12 марта.

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Решение главы Белого дома закрыть въезд на территорию США из стран Европы «очень серьезно скажется на туризме и на авиакомпаниях в целом», — подчеркнул министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, в четверг утром он уже обсудил ситуацию с главой французского национального авиаперевозчика Air France Бенжаменом Смитом.

Ле Мэр пояснил, что примет генерального директора Air France «в ближайшие часы» и обсудит с ним «необходимые меры поддержки». Мы должны сделать все возможное для того, чтобы Air France смогла пережить эту трудную ситуацию в наиболее благоприятных условиях», — отметил министр.

Брюно Ле Мэр также объявил о создании специального «фонда солидарности» для помощи предприятиям, наиболее пострадавшим от распространения эпидемии коронавируса.

Ранее, 11 марта, президент США Дональд Трамп объявил о запрете на 30 дней на въезд США для всех, кто возвращается из Шенгенской зоны за исключением граждан и постоянных резидентов США. Запрет вступит в силу 13 марта.

Это новость усилила обвал фондовых рынков, уже ослабленных распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.

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