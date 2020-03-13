Во Франции за сутки выявлено 800 новых случаев заражения коронавирусом

Около 800 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 зафиксировано во Франции за последние сутки. Об этом в пятницу, 13 марта, объявил министр здравоохранения Оливье Веран. Таким образом общее число выявленных случаев заражения во Франции достигло 3661 человека.

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В отношении скольких человек было проведено тестирование на Covid-19, Минздрав не уточняет. Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом во Франции увеличилось за день на 18 человек и достигло 79. Еще 154 пациента находятся в тяжелом состоянии.

«Мы только в начале эпидемии, она прогрессирует, это было ожидаемо, — заявил Оливье Веран. — Еще есть время строго и скрупулёзно изменить наше поведение, чтобы защитить самих себя и окружающих». Главной защитой в этой эпидемии является соблюдение дистанции, добавил министр.

Ранее в пятницу правительство Франции запретило мероприятия с численностью свыше ста человек. Накануне президент Эмманюэль Макрон объявил о закрытии с 16 марта всех учебных заведений и призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

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