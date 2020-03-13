Во Франции под запрет попали мероприятия с численностью более ста человек

Премье-министр Франции объявил о запрете мероприятия на сто человек и более

Правительство Франции в рамках борьбы с распространением коронавируса запретило мероприятия с численностью свыше ста человек. Об этом 13 марта объявил премьер-министр Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1.

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Решение вступает в силу с момента оглашения. Эдуар Филипп отметил, что это будет, «очевидно, иметь последствия для театров, для кинотеатров».

Ранее во Франции под запретом были мероприятия с численностью более тысячи человек как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Тем временем глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что уличные акции и демонстрации под запрет не попадают. «Нельзя, чтобы кто-то думал, что под предлогом охраны здоровья, прекращаются политические дебаты», — сказал он, но все же призывал организаторов акций перенести их в связи с распространением вируса.

Накануне президент Франции объявил о закрытии «до дальнейшего распоряжения» всех детских садов, школ и университетов. Всех людей старше 70 лет, всех страдающих хроническими заболеваниями и людей с инвалидностью президент призвал по возможности не покидать свои дома.

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