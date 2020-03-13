Лувр и Версальский дворец закрылись из-за коронавируса

Лувр, Версальский дворец и Эйфелева башня в пятницу, 13 марта, объявили о своем закрытии из-за распространения коронавируса.

Реклама Читать далее

Самый посещаемый музей мира — парижский Лувр — закрылся «до нового распоряжения» из-за пандемии вируса Covid-19. Музей закрывается «в связи с указаниями правительства с 18 часов 13 марта», — отмечается в коммюнике. Две запланированные выставки перенесены. Все, кто купил билет в музей в интернете, получат деньги обратно. Ежегодно Лувр посещают около 10 миллионов человек.

Еще одна французская достопримечательность — Версальский дворец — закрылся с 18 часов среды. Закрыты также Большой и Малый Трианон. Версальские сады и парк остаются открытым для посещения.

Позже стало известно, что Эйфелева башня в Париже закрывается до нового распоряжения.

Ранее стало известно, что парижский Диснейленд закрыт до конца марта, также, как и Диснейленды во Флориде и в Калифорнии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться