Марокко приостановило морское и авиационное сообщение с Францией

Из-за распространения коронавируса Марокко «до нового распоряжения» остановило авиационное и морское сообщение с Францией в обе стороны. Об этом 13 марта сообщает информационное агентство MAP.

Реклама Читать далее

Кроме того, Марокко приостановило транспортное сообщение с Испанией и Алжиром. Марокко также закрыло свою наземную границу с испанскими анклавами — городами Сеута и Мелилья на берегу Средиземного моря. Это единственные наземные границы между Европейским союзом и африканским континентом. Граждане Испании смогут вернуться в эти города.

Местные СМИ со ссылкой на внутренний документ торгового флота сообщают, что доступ к марокканским средиземноморским и атлантическим портам временно закрыт для всех прогулочных, круизных и пассажирских судов. Только суда, перевозящие автотранспортные средства с их водителями могут входить в порты Марокко.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться