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«Будьте разумны»: во Франции супермаркеты просят клиентов не опустошать полки

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Французы продолжают скупать товары первой необходимости из-за коронавируса
Французы продолжают скупать товары первой необходимости из-за коронавируса REUTERS/Benoit Tessier
RFI

С началом распространения во Франции вируса Covid-19 жители страны активно запасаются товарами первой необходимости. С полок магазинов моментально исчезают туалетная бумага, макароны, рис, консервы. Французские супермаркеты призывают покупателей к цивилизованному и разумному поведению.

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Супермаркет Leclerc в коммуне Ваттрело на севере Франции призывает своих клиентов к «цивилизованности, уважению к кассирам, сотрудникам магазина и другим клиентам». «В нынешней ситуации подумайте о самых уязвимых, пожилых людях, которым тоже нужны товары первой необходимости. Будьте разумны в своих покупках», — говорится в объявлении. Там же уточняется, что товары продолжают поставлять в нормальном режиме.

Пользователи соцсетей во Франции публикуют снимки опустошенных полок и очередей на кассах. Быстрее всего расходятся туалетная бумага, рис, макароны, консервы, молоко, питьевая вода и другие продукты первой необходимости и/или долгого хранения. Их раскупают уже ранним утром, после поставки. Объемы продаж увеличились в разы.

Многие французы из-за опасений заразиться отказываются посещать супермаркеты и переходят на закупки через интернет. Один из супермаркетов в Нормандии, например, фиксирует 30-40-процентное увеличение числа онлайн-заказов. В этих условиях магазинам приходится нанимать новых сотрудников.

При этом владельцы сетей супермаркетов заверяют французов, что рисков дефицита нет. Однако из-за нерационального поведения некоторых покупателей может создаваться искусственный дефицит товаров первой необходимости.

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