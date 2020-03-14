«Будьте разумны»: во Франции супермаркеты просят клиентов не опустошать полки

С началом распространения во Франции вируса Covid-19 жители страны активно запасаются товарами первой необходимости. С полок магазинов моментально исчезают туалетная бумага, макароны, рис, консервы. Французские супермаркеты призывают покупателей к цивилизованному и разумному поведению.

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Супермаркет Leclerc в коммуне Ваттрело на севере Франции призывает своих клиентов к «цивилизованности, уважению к кассирам, сотрудникам магазина и другим клиентам». «В нынешней ситуации подумайте о самых уязвимых, пожилых людях, которым тоже нужны товары первой необходимости. Будьте разумны в своих покупках», — говорится в объявлении. Там же уточняется, что товары продолжают поставлять в нормальном режиме.

Пользователи соцсетей во Франции публикуют снимки опустошенных полок и очередей на кассах. Быстрее всего расходятся туалетная бумага, рис, макароны, консервы, молоко, питьевая вода и другие продукты первой необходимости и/или долгого хранения. Их раскупают уже ранним утром, после поставки. Объемы продаж увеличились в разы.

Si vous voulez vous faire des pâtes carbo ce soir, évitez Carrefour Lievin 🙃 #Covid_19 #coronavirus pic.twitter.com/Bjm8mxBxII — Florian (@BrassartFlo) March 13, 2020

Многие французы из-за опасений заразиться отказываются посещать супермаркеты и переходят на закупки через интернет. Один из супермаркетов в Нормандии, например, фиксирует 30-40-процентное увеличение числа онлайн-заказов. В этих условиях магазинам приходится нанимать новых сотрудников.

#Covid_19 : « Je fais des provisions »



À #Toulouse on arrive dès l’ouverture pour aller acheter des pâtes. Les rayons, déjà peu garnis, devraient se vider au cours de la journée, comme ici au magasin Auchan de Balma-Gramont. 🍝😷@actutoulouse #coronavirus #CoronavirusFrance pic.twitter.com/UlxvNmKpb3 — Thibaut Calatayud (@thibautcala) March 13, 2020

#CoronavirusFrance #Covid_19fr Ce moment où tu vas faire tes courses le samedi midi et tu constates [...] 🙊🙉🙈👇 Human is special [...] 🤔 pic.twitter.com/Jd60h4Nv8Q — AGBOKANZO Koffi Selom (@Selom_Agbokanzo) March 14, 2020

При этом владельцы сетей супермаркетов заверяют французов, что рисков дефицита нет. Однако из-за нерационального поведения некоторых покупателей может создаваться искусственный дефицит товаров первой необходимости.

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