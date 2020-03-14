Во Франции объявлена третья стадия эпидемии, будут закрыты магазины, рестораны и кинотеатры

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в кризисном центре МВД на брифинге по коронавирусу 13 марта 2020 г.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в прямом эфире в субботу вечером, 14 марта, о переходе к третьей стадии эпидемии коронавируса. Во Франции будут закрыты все общественные места, не относящиеся к заведениям первоочередной необходимости.

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В частности, речь идет о барах, ресторанах, кафе, ночных клубах, кинотеатрах, а также не продуктовых магазинах. Распоряжение вступает в силу начиная с полуночи 15 марта. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, почтовые отделения, заправочные станции.

Назначенные на воскресенье, 15 марта, муниципальные выборы во Франции не отменяются.

Эдуар Филипп призвал французов быть «более дисциплинированными». В телевизионном обращении глава правительства упрекнул сограждан в недостаточном серьезном отношении к уже принятым правительством ограничениям и напомнил, что лучший способ сдерживать распространение эпидемии — «социально дистанцироваться».

«Я понимаю усилия и жертвы, на которые мы призываем идти, но я доверяю способности французов понять важность момента и применить поведенческие практики, цивилизованные, ответственные и солидарные, которые нам позволят преодолеть этот кризис», — заявил премьер-министр.

По состоянию на вечер субботы, 14 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 4,5 тысяч человек. 91 пациент скончался. В субботу первый случай заражения коронавирусом выявлен у 71-летнего заключенного французской тюрьмы. Также коронавирус диагностировали у госсекретаря при министре комплексных экологических преобразований.

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