«Желтые жилеты» вышли на демонстрацию в Париже, несмотря на запрет массовых акций

(Архивное фото) Участник акции "желтых жилетов" от профсоюза ВКТ на акции в Париже 14 декабря 2018 г.

В Париже в субботу, 14 марта, прошел 70-й «субботник» движения «желтых жилетов». Несмотря на распоряжение правительства отменить из-за коронавируса все массовые мероприятия с численностью участников более ста человек, «желтые жилеты» не отказались от своей традиционной субботней акции.

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В шествии «желтых жилетов» в Париже приняли участие несколько сотен человек. Полиция насчитала около 400 демонстрантов, сообщил агентству Reuters источник в парижской префектуре. К акции присоединился студенческий профсоюз Unef, а также участники так называемого «Черного блока». Из-за стычек с полицией были задержаны 34 демонстранта.

Протестующие потребовали отмены пенсионной реформы. Как сообщает газета Le Parisien, звучали требования принятия срочных мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Участники акции прошли от вокзал Монпарнас до министерства экономики и финансов. Префектура Парижа запретила проводить шествие на Елисейских полях.

Шествие «желтых жилетов» за климат прошло в субботу также Бордо. По данным AFP, в акции приняли участие около 300 человек. Чтобы соблюсти предписания правительства о максимальном числе участников организаторы попытались разделить шествие на несколько отдельных колонн.

Официально уличные акции не попали под ограничения на массовые мероприятия. Согласно опубликованному в субботу постановлению правительства, запрет касается всех массовых мероприятий в замкнутых пространствах с участием более ста человек. Но организаторы «климатического марша», который должен был состояться в Париже также в эту субботу, добровольно отменили шествие.

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