Каннский фестиваль будет отменен?

Дирекция Каннского фестиваля не подтвердила информацию, опубликованную в прессе, о том, что кинофорум этого года будет отменен. Дирекция «трезво и внимательно следит за развитием ситуации», и пока нет никаких новых о данных о фестивале, который пройдет с 12 по 23 мая, заявили организаторы в коммюнике, опубликованном France-Presse.

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Заявление руководства Каннского фестиваля было опубликовано в субботу, 14 марта, до того, как премьер-министр Франции объявил, что страна отныне находится в третьей стадии эпидемии нового коронавируса.

Ранее еженедельник Le Point опубликовал на своем сайте заметку под заголовком «Каннский фестиваль не состоится», в которой утверждалось, что руководство крупнейшего в мире кинофорума пока не определилось окончательно, но примет решение об отмене фестиваля в середине апреля, о чем будет объявлено 16 апреля на ожидающейся пресс-конференции презентации конкурсных фильмов этого года.

La manifestation qui doit avoir lieu du 12 au 23 mai, étudie avec attention et lucidité l’évolution de la situation nationale et internationale en concertation avec la @villecannes et @LeCNC. Ils prendront ensemble, le moment venu, autour de mi-avril, la décision qui s’imposera. — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 14, 2020

Несмотря на появление некоторых заголовков в поисках сенсации, нет никаких новых данных о фестивале, который пройдет с 12 по 23 мая, утверждается на официальном аккаунте фестиваля в Twitter. «Мы следим за ситуацией и в середине апреля примем то решение, которое будет необходимым», добавляют авторы, не опровергая таким образом информации Le Point о том, что решение об отмене будет принято 15 апреля.

73-й Каннский фестиваль откроется 12 мая, жюри в этом году должен возглавить американский режиссер Спайк Ли.

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