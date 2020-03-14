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Каннский фестиваль будет отменен?

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Каннский Дворец фестивалей, в котором проходит главный кинофорум мира
Каннский Дворец фестивалей, в котором проходит главный кинофорум мира REUTERS/Benoit Tessier
Инга Домбровская

Дирекция Каннского фестиваля не подтвердила информацию, опубликованную в прессе, о том, что кинофорум этого года будет отменен. Дирекция «трезво и внимательно следит за развитием ситуации», и пока нет никаких новых о данных о фестивале, который пройдет с 12 по 23 мая, заявили организаторы в коммюнике, опубликованном France-Presse.

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Заявление руководства Каннского фестиваля было опубликовано в субботу, 14 марта, до того, как премьер-министр Франции объявил, что страна отныне находится в третьей стадии эпидемии нового коронавируса.

Ранее еженедельник Le Point опубликовал на своем сайте заметку под заголовком «Каннский фестиваль не состоится», в которой утверждалось, что руководство крупнейшего в мире кинофорума пока не определилось окончательно, но примет решение об отмене фестиваля в середине апреля, о чем будет объявлено 16 апреля на ожидающейся пресс-конференции презентации конкурсных фильмов этого года.

Несмотря на появление некоторых заголовков в поисках сенсации, нет никаких новых данных о фестивале, который пройдет с 12 по 23 мая, утверждается на официальном аккаунте фестиваля в Twitter. «Мы следим за ситуацией и в середине апреля примем то решение, которое будет необходимым», добавляют авторы, не опровергая таким образом информации Le Point о том, что решение об отмене будет принято 15 апреля.

73-й Каннский фестиваль откроется 12 мая, жюри в этом году должен возглавить американский режиссер Спайк Ли.  

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