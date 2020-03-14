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Министр здравоохранения Франции рассказал, что принимать при коронавирусе

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Министр здравоохранения Оливье Веран (слева) вместе с президентом Макроном на блифинге по вопросам коронавируса. Париж. Минздрав. 03.03.2020
Министр здравоохранения Оливье Веран (слева) вместе с президентом Макроном на блифинге по вопросам коронавируса. Париж. Минздрав. 03.03.2020 Bertrand Guay/Pool via REUTERS
RFI

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в субботу, 14 марта, о том, что прием противовоспалительных средств при коронавирусе может усугубить ситуацию. Министр посоветовал другое лекарство.

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«COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон,…) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом», — написал министр в своем твиттере. 

Франция сейчас занимает четвертое место в Европе (и седьмое в мире) по числу случаев заражения. По состоянию на 13 марта был зарегистрирован 3661 заболевший, из них 79 человек умерли.

В четверг, 12 марта, президент Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к нации по поводу ситуации с распространением коронавируса. Макрон заявил, что французские специалисты активно работают над разработкой способов борьбы с вирусом. «Надеюсь, что в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы получим первые средства, которые сможем произвести массово», — сказал президент Франции, заверив, что «у Европы есть все козыри для того, чтобы подарить миру противоядие от COVID-19».

Макрон выразил признательность от имени всей страны «героям в белых халатах», добавив, что для борьбы с коронавирусом будут задействованы студенты-медики и врачи, недавно вышедшие на пенсию

Президент также заявил, что Франция переживает самый масштабный санитарный кризис за столетие.

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