Больше половины избирателей не пришли на муниципальные выборы во Франции

На муниципальных выборах во Франции зафиксировали рекордно низкую явку на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщает агентство France-Presse, свои бюллетени в урны бросили лишь около 46% избирателей, а в ряде коммун явка составила около 35%.

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Как отмечает агентство, всего в списки избирателей во Франции включили почти 48 миллионов человек. В первом туре муниципальных выборов на участки пришли примерно 22 миллиона французов и граждан ЕС, проживающих на территории страны.

France-Presse называет явку «исторически низкой». Обычно на муниципальные выборы, где решается, кто будет занимать посты мэра города и муниципальных советников, приходят более 60% избирателей. В 2014 году явка в первом и втором турах составила более 63%, а в 2008 — около 65%.

В 2017 году в первом туре президентских выборов во Франции проголосовали более 64% избирателей.

В телевизионном обращении в четверг, 12 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что проведение муниципальных выборов во Франции никак не повлияет на распространение коронавируса. В Елисейском дворце подчеркнули, что решили не отменять голосование после консультации с экспертами, учеными и представителями политических партий.

По словам участников выборов, их организаторы приняли специальные меры для борьбы с коронавирусом: на некоторых участках каждому избирателю дали отдельную ручку, а на столы расставили антисептический гель для рук. Но журналисты France 3 утверждают, что к призывам властей прислушались не во всех регионах, а в Марселе советы правительства почти не соблюдались. Эпидемия коронавируса на ряде участков там не повлияла на обычный ход голосования.

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