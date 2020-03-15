Вместо духов – антисептический гель: группа LVMH заявила о помощи больницам

Крупнейшая в мире компания по производству товаров люкс LVMH будет производить «в большом количестве» антисептический гель для рук, чтобы поставлять их во французские клиники. Об этом заявила дирекция компании в воскресенье, 15 марта. Гель будет производиться на фабриках, где обычно выпускаются духи и косметика марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

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«Из-за риска острой нехватки во Франции антисептических гелей Бернар Арно (президент группы LVMH – RFI) попросил отделение парфюма и косметики мобилизовать все свои возможности на его производство в большом количестве, чтобы затем передать эту продукцию государству», – говорится в коммюнике LVMH. С понедельника, 16 марта, французские линии производства духов и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy полностью перейдут на выпуск новой продукции, пояснили агентству France-Presse в компании.

Затем компания намерена безвозмездно передать эту продукцию «санитарным органам страны», в первую очередь 39 больницам Парижа. Эта инициатива продлится «столько времени, сколько потребуется», заверяет дирекция LVMH. В течение первой недели компания планирует выпустить 12 тонн антисептического геля, затем его продукция увеличится.

Ранее в воскресенье в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС больше не будут экспортировать медицинские маски, так как они сейчас больше нужны в самой Европе.

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