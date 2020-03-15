Во Франции потребовали перенести второй тур муниципальных выборов из-за коронавируса

В первом туре выборов приняли участие меньше половины избирателей. Для Франции это рекордно низкая явка

Во Франции коронавирус поставил под угрозу проведение второго тура муниципальных выборов. Лидеры оппозиции, в том числе глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и евродепутат Янник Жадо, потребовали перенести следующий этап голосования, который должен состояться в воскресенье, 22 марта. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп пообещал, что власти проведут консультации с экспертами в начале следующей недели.

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«Второй тур выборов, очевидно, не состоится из-за усиления эпидемии, — заявила Марин Ле Пен. — Сейчас время медицинской войны, и каждый час имеет значение». Лидер крайне правых добавила, что время играет против Франции, а от действий властей зависят жизни французов.

Марин Ле Пен призвала провести второй тур выборов «через несколько месяцев» и сказала, что Франция должна закрыть границы со странами, наиболее затронутыми эпидемией коронавируса.

«Я официально призываю президента Республики и представителей партий организовать перенос второго тура», — отметил один из лидеров партии «Европа Экология Зеленые» евродепутат Янник Жадо.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, комментируя первый тур выборов, отметил, что голосование прошло «превосходно». «Однако низкая явка свидетельствует, что граждане все больше опасаются эпидемии, которая ударила по нам», — подчеркнул политик. Он добавил, что решение по второму туру будет принято после консультаций с экспертами и представителями политических сил.

Ранее во Франции запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также призвали людей максимально ограничить свои перемещения. Французские СМИ отмечают, что в таких условиях полноценную предвыборную кампанию провести будет сложно.

Как отметил в твиттере профессор университета Лилля Жан-Филипп Дерозье, перенос второго тура может аннулировать результаты первого. «Два этапа голосования невозможно разделить», — заявил юрист. По мнению эксперта, подобная мера может повлиять на результаты выборов, что делает изменение даты второго тура невозможным с точки зрения законодательства.

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