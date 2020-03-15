Во Франции зарегистрирована самая высокая смертность от коронавируса за сутки

На воскресенье, 15 марта, на территории Франции зарегистрировано 5423 случая заражения коронавирусом, 127 человек скончались. За сутки выявлено более 900 случаев заражения и 36 летальных исходов. Это самый большой скачок с момента появления в стране вируса Covid-19.

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Согласно опубликованным вечером в воскресенье данным Национального агентства здравоохранения Франции, в стране на сегодняшний день насчитывается 5423 официально выявленных больных коронавирусом Covid-19.

Выступая на телеканале France-2, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в очередной раз призвал французов соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. По его словам, он сам сегодня наблюдал в Гренобле и Париже, как люди выходят на прогулки, заполняя скверы и парки, в том числе и множество пожилых людей со своими внуками.

«Мы все ответственны за свое здоровье, за решения, которые мы принимаем ежедневно: отменить прогулки или визиты – от всего этого зависит здоровье французов. Вирус невидим, он быстро распространяется и угрожает жизням людей. Я настоятельно прошу французов выполнять правила и ограничить контакты», – произнес Оливье Веран.

«Сейчас мы делаем тесты самым тяжелым пациентам, которые находятся в больницах, а также медперсоналу, который находится в непосредственном контакте с больными», – сказал министр, добавив, что сейчас ежедневно во Франции делается около 2000 тестов на коронавирус.

В Европе, по последним данным, к воскресенью количество смертей из-за коронавируса достигло 2291, в мире скончалось 6420, из них более половины – за пределами Китая. В Италии за последние 24 часа зарегистрировано рекордное число смертей – 368, всего в стране от эпидемии скончалось 1809 человек. В Европе, таким образом, вирус сейчас распространяется быстрее, чем в Китае. За сутки в КНР зарегистрировано 20 случаев заражения.

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